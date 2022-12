Suntory PepsiCo bảo vệ tài nguyên nước hướng đến phát triển bền vững

Gặt hái nhiều thành quả trong những năm triển khai tại Việt Nam, chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" cho thấy nỗ lực lớn của Suntory PepsiCo trong chiến lược hướng đến phát triển bền vững. Điều đó được thể hiện rõ nét qua những chia sẻ đầy tâm huyết của ông Đỗ Thái Vương - Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, Suntory PepsiCo Việt Nam.



Nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước

Là công ty nước giải khát, theo ông, nguồn nước đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với Suntory PepsiCo Việt Nam?

Một trong những nỗ lực của Suntory PepsiCo Việt Nam đối với trụ cột "Bảo vệ tài nguyên nước" là việc triển khai chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch", sáng kiến về bảo vệ tài nguyên nước từ Tập đoàn Suntory - Nhật Bản, bắt đầu được triển khai tại Việt Nam vào năm 2015 và duy trì cho đến nay.

Chương trình hướng đến các hoạt động giáo dục bảo vệ tài nguyên nước cho các học sinh tiểu học. Việt Nam là quốc gia đầu tiên (ngoài Nhật Bản) thực hiện chương trình này.

Ông có thể chia sẻ thêm về những thành quả mà chương trình đã gặt hái được tại Việt Nam?



Chương trình đã trải qua hành trình đầy cảm hứng trong 8 năm triển khai, tạo được nhiều dấu ấn trong cộng đồng với hơn 2,6 triệu người dân từ mọi lứa tuổi trên khắp đất nước Việt Nam được hưởng lợi ích từ chương trình. Trong đó, 140.000 học sinh tiểu học tham gia các khóa huấn luyện bảo tồn nguồn nước, 4.263 lớp giáo dục về tài nguyên nước được phổ biến rộng rãi.

Theo ông, những yếu tố quan trọng nào giúp chương trình tạo ra nhiều tác động tích cực đến môi trường nước và cộng đồng?

Chương trình được triển khai thông qua việc thực hiện các khóa học, lớp tập huấn về bảo vệ nguồn nước với nội dung dễ hiểu, gần gũi và sáng tạo dành riêng cho lứa tuổi học sinh. Cùng với đó, chương trình xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất cho công trình nhà vệ sinh, hệ thống nước sạch tại các trường tiểu học.

Lớp tập huấn về bảo vệ nguồn nước thuộc chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch"

Đổi mới để nhân rộng quy mô chương trình



Tiếp nối thành quả 8 năm qua, hành trình của "Mizuiku - Em yêu nước sạch" sẽ được viết tiếp bằng những kế hoạch gì, thưa ông?

Năm 2023 sẽ là một dấu mốc quan trọng đối với chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch". Đầu tháng 12, Suntory PepsiCo Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác công - tư cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đưa chương trình lên tầm cao mới. Chúng tôi kỳ vọng với mô hình hình hợp tác này, 100% học sinh tiểu học sẽ được tiếp cận với chương trình giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch" chính thức ký hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 8 năm triển khai tại Việt Nam.

Sự cộng tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giúp mở ra trang mới cho chương trình. Nhờ đó, "Mizuiku - Em yêu nước sạch" nằm trong chương trình học chính thức của các em học sinh bậc tiểu học. Các em sẽ được tiếp cận phương pháp giáo dục hiệu quả và nội dung giảng dạy sáng tạo.



Theo đuổi giá trị "Yatte Minahare" của tập đoàn Suntory là dám ước mơ, sẵn sàng đương đầu thách thức và không bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi muốn tiếp tục đưa chương trình theo một mô hình mới với tầm cỡ quốc gia, mạnh dạn thử sức những sáng kiến mới, không ngại khó khăn đưa các giải pháp bảo vệ nguồn nước Việt Nam.

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những cải tiến của chương trình năm nay?

Điểm mới của chương trình là hoạt động bài tập về nhà trực tuyến - Homework Activity. Ngoài ra, các em học sinh sẽ được tham gia thêm hoạt động trải nghiệm rừng để gắn kết và tăng tình yêu với thiên nhiên.

Chúng tôi kỳ vọng ngoài nâng cao nhận thức về tài nguyên nước, thông qua chương trình, các em học sinh sẽ có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường và thiên nhiên. Chương trình cũng sẽ góp phần cải thiện chất lượng vệ sinh, chăm sóc sức khỏe ở môi trường học đường, qua đó các em nhỏ có cơ hội nâng cao thể chất và cải thiện điều kiện học tập.

Các em nhỏ hào hứng với chương trình "Mizuiku - Em yêu nước sạch".

Cùng với "Mizuiku - Em yêu nước sạch", quyết tâm phát triển bền vững của Suntory PepsiCo Việt Nam còn thể hiện qua những chương trình, hoạt động nào khác?



"Phát triển vì những điều tốt đẹp" là tầm nhìn mà cả Tập đoàn Suntory và Suntory PepsiCo Việt Nam hướng đến trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Là thành viên sáng lập Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), chúng tôi không ngừng đưa ra những sáng kiến trong sản xuất và kinh doanh để hạn chế tác động đến thiên nhiên và cải tiến bao bì trở nên thân thiện với môi trường hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi ủng hộ xây dựng hành tinh xanh qua chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" hay các hoạt động dọn sạch bãi biển Việt Nam…

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thêm những sáng kiến mới vào các hoạt động nêu trên để cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng, xây dựng một hành tinh xanh cho thế hệ mai sau.