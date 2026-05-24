Suốt ngày lo "Con có bị lùn quá không?" nhưng bố mẹ không biết chính 4 sai lầm kinh điển này đang làm con lùn vĩnh viễn

Chiều cao của con trẻ luôn là một trong những mối bận tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Tại các phòng khám nhi khoa, các bác sĩ thường xuyên nhận được những câu hỏi như: "Bác sĩ ơi, con tôi như vậy có bị lùn quá không?", "Làm sao để cháu nhanh cao hơn hả bác sĩ?".

Hầu hết các bậc cha mẹ đều đinh ninh rằng chỉ cần nhồi nhét đủ chất dinh dưỡng là con sẽ tự khắc cao lớn. Tuy nhiên, quan niệm nóng vội này rất dễ dẫn đến những sai lầm tai hại, phản tác dụng. Khi bàn về câu chuyện tăng chiều cao cho trẻ, có một khái niệm y khoa không thể bỏ qua: Tuổi xương . Đây là lý do vì sao bác sĩ thường chỉ định cho trẻ chụp một tấm phim X-quang cổ tay trái (gọi là phương pháp đo tuổi xương).

Dù vậy, khi cầm tờ kết quả trên tay, không ít phụ huynh vẫn ngơ ngác: "Tuổi xương là gì? Tuổi xương lệch với tuổi thật có nguy hiểm không? Nó quyết định thế nào đến chiều cao của con?"

Tuổi xương là gì?

Tuổi xương, hay còn gọi là tuổi sinh học của xương, là chỉ số khách quan nhất phản ánh mức độ trưởng thành hệ xương khớp của trẻ em.

Khái niệm này không có nghĩa là "xương bị lão hóa" như nhiều người lầm tưởng. Bản chất của phương pháp này là thông qua việc quan sát kích thước, hình thái và mức độ đóng/hợp nhất của các sụn tăng trưởng ở vùng cổ tay, sau đó đối chiếu với biểu đồ chuẩn để đưa ra một con số cụ thể.

Vì sao tuổi xương và tuổi thực tế lại không trùng khớp?

Mỗi đứa trẻ đều sở hữu hai loại tuổi:

Tuổi thực tế (Tuổi đời): Tính từ ngày đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.

Tuổi xương: Phản ánh "tiến độ phát triển thực sự" của hệ xương.

Những yếu tố tạo nên sự chênh lệch:

Di truyền: Nếu cha mẹ ngày xưa dậy thì sớm hoặc muộn, con cái có xu hướng lặp lại đúng chu kỳ phát triển đó.

Dinh dưỡng: Trẻ bị béo phì, thừa cân thường có tốc độ già hóa tuổi xương nhanh hơn.

Nội tiết tố: Các hormone sinh dục (gây dậy thì sớm), hormone tăng trưởng, hormone tuyến giáp đều ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ trưởng thành của xương.

Bệnh lý: Một số căn bệnh bẩm sinh hoặc mạn tính có thể khiến tuổi xương phát triển sớm hoặc bị trì hoãn một cách bất thường.

Tuổi xương và chiều cao: Mối quan hệ "môi hở răng lạnh"

Tuổi xương quyết định trực tiếp đến "dư địa" phát triển chiều cao còn lại của trẻ. Nếu ví quá trình tăng trưởng chiều cao như một cuộc đua marathon:

Tuổi thực tế: Cho bạn biết đứa trẻ đã chạy được bao nhiêu năm.

Tuổi xương: Cho biết đứa trẻ còn lại bao nhiêu cây số để tiếp tục chạy.

Sụn tăng trưởng đóng lại: Chính là vạch đích. Một khi sụn đã hóa xương hoàn toàn, chiều cao của trẻ sẽ vĩnh viễn dừng lại.

Tuổi xương không phải là một tờ kết quả lạnh lẽo, mà là "hệ thống định vị thời gian thực" cho quá trình khôn lớn của con. Nó chỉ ra: Con đang đứng ở đâu? Còn bao nhiêu cơ hội? Có cần điều chỉnh phương hướng hay không? Đọc vị tuổi xương không phải để gieo rắc nỗi lo âu, mà là để cha mẹ có những hành động can thiệp khoa học và hiệu quả nhất trong khoảng thời gian vàng ngắn ngủi của con.

Điểm mặt 4 sai lầm kinh điển trong việc ép con tăng chiều cao

Bác sĩ Tôn Giai (Sun Jia) - Bác sĩ chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) chỉ ra 4 sai lầm kinh điển của nhiều bậc cha mẹ khiến chiều cao của con bị ảnh hưởng.

Sai lầm 1: Chăm uống canh xương ống để bổ sung canxi

Đây là hiểu lầm tai hại và phổ biến nhất. Canxi trong xương động vật rất khó hòa tan trong nước. Dù có ninh hầm kỹ đến đâu, hàm lượng canxi trong nước canh cũng cực kỳ ít ỏi, thậm chí không bằng 1/10 lượng canxi có trong sữa. Thứ chiếm hàm lượng cao nhất trong nồi canh xương thực chất là chất béo, purin và cholesterol. Trẻ uống quá nhiều không những không cao lên mà còn dễ bị béo phì, dậy thì sớm, khiến sụn đóng sớm và làm thâm hụt nghiêm trọng chiều cao tương lai.

Sai lầm 2: Lạm dụng thực phẩm chức năng, cứ thiếu chất là nhồi nhét

Canxi là vật liệu xây dựng chứ không phải là động cơ thúc đẩy chiều cao. Nếu trẻ không thiếu canxi mà cha mẹ vẫn bổ sung mù quáng sẽ dẫn đến táo bón, sỏi thận và khiến sụn tăng trưởng cốt hóa sớm. Hầu hết trẻ em có chế độ ăn bình thường và uống sữa mỗi ngày đều không thiếu canxi. Thứ trẻ thiếu là Vitamin D3 để hấp thụ canxi và sự bài tiết của hormone tăng trưởng.

Nhiều phụ huynh thấy con thiếu một chút kẽm, sắt trên phiếu xét nghiệm vi lượng liền cuống cuồng mua thuốc bổ. Thực chất, vi lượng chỉ mang tính tham khảo, chỉ cần trẻ ăn uống đủ chất, ăn đều thịt, trứng, sữa, rau xanh thì không thể thiếu hụt nghiêm trọng. Việc lạm dụng thuốc bổ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa của trẻ.

Sai lầm 3: Tin vào thuốc tăng chiều cao cấp tốc, bài thuốc dân gian truyền miệng

Hầu hết các loại "thần dược" tăng chiều cao, sữa bột tăng trưởng siêu tốc trôi nổi trên thị trường đều được trộn lẫn hormone sinh dục. Sau khi sử dụng, trẻ có thể cao vọt lên một chút trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, cơ chế của việc này là kích thích xương phát triển sớm, đồng thời ép sụn tăng trưởng đóng lại nhanh hơn. Đây là hành vi "ứng trước" chiều cao tương lai để đổi lấy vài centimet hiện tại, hậu quả là trẻ sẽ bị lùn vĩnh viễn khi trưởng thành.

Sai lầm 4: Cứ thấp lùn là tự ý tiêm hormone tăng trưởng (GH)

Hormone tăng trưởng là thuốc kê đơn liều cao, không phải muốn tiêm là tiêm. Thuốc có những chỉ định y khoa vô cùng nghiêm ngặt, chỉ áp dụng cho trẻ được chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng, thấp còi vô căn, hội chứng Turner... dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ.

Với một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là thể trạng hơi thấp so với bạn bè nhưng tuổi xương bình thường, việc tự ý tiêm hormone không những vô tác dụng mà còn rước họa vào thân: gây bất thường đường huyết, suy tuyến giáp, vẹo cột sống. Nhiều bậc cha mẹ tự tìm nguồn mua thuốc lậu để tiêm cho con là đang đánh cược mạng sống và sức khỏe của chính con mình.

Bác sĩ Tôn Giai (Sun Jia) Bác sĩ chuyên khoa Nhi – Bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán.