Suýt trở thành đồng phạm lừa đảo vì cho thuê mặt bằng kinh doanh, thủ đoạn khiến công an thốt lên chưa từng gặp trong 16 năm qua

Một người đàn ông sống tại Trung Quốc nhận thấy số tiền lớn trong tài khoản hụt đi một cách khó hiểu. Sau khi cảnh sát điều tra, người ta phát hiện ra rằng sự cố xảy ra ở máy rút tiền tự động. Bước đầu, cảnh sát xác định đây là hành vi lừa đảo viễn thông. Khi người đàn ông cung cấp một số số điện thoại liên lạc và đoạn chat gần đây, kết quả điều tra cho thấy không có nhiều liên quan đến vụ án.

Sĩ quan công an Trung Quốc cho biết, thực sự có một số số điện thoại lạ nói chuyện với nạn nhân, cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sau khi xác minh, số nội địa chỉ là quảng cáo và khuyến mãi chung, không liên quan đến việc nạn nhân bị mất tiền. Nạn nhân cũng cho biết, không hề nhấp vào các liên kết trang web lạ, cũng như không có bất kỳ giao dịch kinh doanh nào xảy ra.

Khi cảnh sát đến thăm người thân và bạn bè của người đàn ông, không ai xung quanh ông có quyền truy cập vào thẻ ngân hàng này. Ngoài ra, các nhà điều tra đã liên hệ với ngân hàng và lấy thông tin trên thẻ ngân hàng, thông tin rút tiền và hồ sơ sử dụng thẻ ngân hàng của, đồng thời phát hiện người đàn ông này không có hồ sơ sử dụng thẻ ngân hàng của mình vào thời điểm xảy ra vụ trộm.

Ngay khi vụ án không có tiến triển gì, một chi tiết mà người đàn ông nhớ lại đã thu hút sự chú ý của công an. Cụ thể, người đàn ông cho biết không rút được tiền do máy rút tiền tự động gặp sự cố. Theo hồi ức của ông, thời điểm ông đi rút tiền thì ngân hàng đã đóng cửa, có các cửa hàng ở hai bên và bên trong chỉ có một máy ATM.

Ông không nhận thấy có điều gì sai trái trong cách trang trí hay kiểu dáng của máy ATM. Vì vậy, ông ta nhét thẻ ngân hàng vào khe cắm thẻ, sau khi nhập mật khẩu, một hộp thoại hiện lên và máy tạm dừng dịch vụ. Thấy máy không sử dụng được, ông rút thẻ ngân hàng khỏi máy. Vài ngày sau, ông phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị mất tiền.

Sau đó, công an đã ập đến máy rút tiền tự động mà người đàn ông sử dụng để xác minh. Cuộc điều tra phát hiện, các máy ATM thông thường chỉ có một camera nằm ở giữa mặt trên của máy, nhưng chiếc ATM này thực chất có một camera lỗ kim bí mật ở phía trên bên trái. Hơn nữa, các máy ATM thông thường có bảy đến tám tùy chọn phục vụ khách hàng, nhưng máy ATM này chỉ có một tùy chọn là chức năng rút tiền.

Với nhiều camera hơn và ít lựa chọn dịch vụ hơn, công an đánh giá dựa trên hai điểm bất thường rằng đây có thể là máy rút tiền tự động giả. Do đó, công an đã khẩn trương liên hệ với ngân hàng nơi ngân hàng được trưng bày ở mặt tiền, nhân viên cho biết ở đây không có máy ATM nào được lắp đặt. Cuối cùng, công an nhận định, máy ATM giả được dùng để lấy cắp thông tin thẻ ngân hàng của các nạn nhân.

Cơ quan công an đã đến kiểm tra và được biết một số thanh niên đã thuê mặt tiền cửa hàng của chủ nhà rồi lắp đặt máy ATM giả. Cơ bản cơ quan công an xác định đây là máy ATM được ngụy trang, có thể dùng để đọc, sao chép thông tin thẻ ngân hàng của nạn nhân.

Cảnh sát Yang Gang cho biết: "Trong 16 làm nghề, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống quái đản như vậy. Lần đầu tiên tôi gặp phải trò lừa đảo thuê mặt bằng để lắp đặt máy ATM giả." Việc thuê địa điểm cụ thể lắp đặt máy ATM giả để thực hiện lừa đảo sẽ rất nhanh chóng bị phát hiện, thậm chí có thể khiến chủ mặt bằng bị vạ lây. Theo đó, công an khuyến cáo các chủ mặt bằng khi cho thuê cần xác định rõ người thuê là ai và làm gì.

Công an cho biết, chủ cửa hàng, ông Xu, nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ mặt, nói rằng ông muốn thuê cửa hàng và đồng ý giá thuê sẽ là 5.500 NDT mỗi tháng. Chủ nhà cho biết không gặp trực tiếp người thuê và tiền thuê nhà hàng tháng được người thuê thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng. Sau khi điều tra, công an đã nhanh chóng xác định được kẻ lừa đảo.

Sĩ quan công an cho biết liên tiếp bắt giữ 3 nghi phạm bỏ trốn và đưa họ ra công lý. Theo lời khai của 3 người, họ mua thiết bị trên mạng và đến nhiều nơi để kiểm tra thiết bị, cuối cùng họ chọn con phố này thuộc huyện Lôi Sơn, Trung Quốc, nơi có lượng người qua lại lớn.

Trong mắt mọi người, đây chỉ là một chi nhánh ngân hàng mới, nhưng chỉ cần đút thẻ vào và nhập mật khẩu theo lời nhắc của hệ thống máy thì số tiền trong thẻ sẽ bị các đối tượng lừa đảo lấy mất.

Sau đó, công an đã tháo dỡ máy ATM giả mạo này và phát hiện trên máy có bộ định tuyến điện thoại di động. Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng bộ định tuyến để lấy đi mật khẩu và các thông tin khác của nạn nhân.