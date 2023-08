T&A Ogilvy giới thiệu Top One Studio - động lực cho Inspiration Economy

Nền Kinh tế truyền cảm hứng - Khi công nghệ AI và sức lan toả của creator là động lực tăng trưởng



Các nền tảng truyền thông xã hội như YouTube, Instagram và TikTok đang là bệ phóng tiếng nói cho creator (các nhà sáng tạo), cho phép họ sản xuất, giới thiệu nội dung và tiếp cận hàng triệu người xem. Đáng chú ý, doanh thu đến từ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội mang đến nhiều cơ hội bùng nổ gia tăng thu nhập cho creator. Theo thống kê của Forbes, trong năm 2022, YouTube đã tạo ra 30 tỷ USD doanh thu từ quảng cáo, trong khi doanh thu của Instagram và TikTok lần lượt là 51 tỷ USD và 9 tỷ USD từ quảng cáo.

Người tiêu dùng tích cực theo dõi nội dung do creator sản xuất, quan tâm đến những dự án họ tham gia, và đặt niềm tin vào những thương hiệu, sản phẩm họ giới thiệu. Creators trở thành điểm chạm truyền thông hiệu quả, tối ưu với các nhãn hàng.. Giờ đây, bất kỳ nhãn hàng nào, ở nhiều quy mô và lĩnh vực, đều có thể triển khai các chiến dịch truyền thông với sự đồng hành của các creators với nhiều tư cách: influencer (người có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng), reviewer (người dùng thử sản phẩm), seller (người bán hàng), và cả client service expert (nhân viên chăm sóc khách hàng)...

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để trở thành một creator chuyên nghiệp, đặc biệt là bạn trẻ thường chật vật từ việc triển khai ý tưởng, tìm kiếm những phương pháp để phát triển kênh hay duy trì được lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) lại đang được nhiều nhãn hàng ưa chuộng bởi tính nhanh chóng và đa dạng trong việc tạo ra nội dung. AI được sử dụng để tự động hóa quy trình tạo ra nội dung, cải thiện chất lượng nội dung trong thời gian ngắn. Ngoài ra, khi người tiêu dùng yêu cầu nhiều nội dung đa dạng hơn trên các nền tảng khác nhau, AI có thể tiết kiệm thời gian và công sức của người sáng tạo bằng cách phân tích sở thích của khán giả và đề xuất các biến thể nội dung để ngăn chặn tình trạng đói và lặp lại nội dung. Không thể không kể đến việc các doanh nghiệp cũng dễ dàng kiểm soát toàn bộ các nội dung được tạo ra bởi AI, tránh đi mọi khủng hoảng và rủi ro.

AI đang được nhiều nhãn hàng lựa chọn để tạo ra nội dung (Ảnh minh hoạ: Getty)

Mặc dù vậy, các creator thực và ảo hoàn toàn có thể kết hợp với nhau để tạo ra một nền kinh tế được tối ưu hóa hoàn toàn. Theo ông Antonis Kocheilas - CEO Toàn cầu, phụ trách Quảng cáo tại công ty quảng cáo Ogilvy, chúng ta không nên chỉ nhìn nhận AI theo hướng là một công cụ để đẩy nhanh quá trình, hay tạo ra những nội dung tốt hơn dựa trên những thứ chúng ta đã sẵn có. Thay vào đó, tương lai AI tập trung vào sự khai mở (epiphany) — giúp con người, mà ở đây là các thành phần tạo nên nền kinh tế sáng tạo, mở ra những ý tưởng và hiện thực hóa các kế hoạch trong tương lai.

Ý tưởng về sự khai mở đánh dấu sự ra đời của một khái niệm mới "Nền Kinh tế truyền cảm hứng" (Inspiration Economy). Nền Kinh tế truyền cảm hứng đề cập đến tác động kinh tế của các ý tưởng đối với các cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Nó dựa trên ý tưởng rằng trong thế giới tương lai, cảm hứng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh thực sự duy nhất. Khi công cụ tạo ra nội dung trở nên bình đẳng với tất cả mọi người, cảm hứng và ý tưởng là thứ duy nhất tạo ra sự khác biệt. Khi các chuyên gia, các nhà làm sáng tạo ở mọi lĩnh vực kết hợp AI vào kho công cụ của họ nhằm biến ý tưởng độc đáo của họ thành hiện thực, việc tạo ra các sản phẩm sáng tạo trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nền kinh tế cảm hứng, do vậy, hứa hẹn sẽ tưởng thưởng cho những người có sức sáng tạo không giới hạn.

Ra mắt Top One Studio: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế sáng tạo Việt Nam và Châu Á

Đón đầu sức ảnh hưởng của nền Kinh tế truyền cảm hứng, vào ngày 22/8 tới, T&A Ogilvy sẽ chính thức ra mắt Top One Studio - giải pháp trọn gói cho các nhãn hàng và nhà sáng tạo, trung tâm sáng tạo cho nhà sáng tạo của Ogilvy ở châu Á. Cụ thể, Top One Studio tập trung vào 3 giá trị chính: Creators sáng tạo từ sự thấu hiểu con người, thị trường, sản phẩm: xuất phát từ dữ liệu, insights, sự quan tâm tới nhu cầu của khách hàng; Creators sáng tạo cho tất cả các nhu cầu đa dạng, trọn gói one-stop shop: phát hiện và phát triển các creators, hợp tác với mạng lưới các creators, đưa ra giải pháp dựa trên năng lực vô hạn và bao trùm của các creators thật và creators ảo – AI và Creators sáng tạo có trách nhiệm: triển khai hoạt động truyền cảm hứng, tích cực, có tác động xây dựng và phát triển ngành, thị trường, cộng đồng.

Từ sản phẩm AI Influencer ra mắt vào 2020, T&A Ogilvy và Top One Studio luôn không ngừng theo đuổi và liên tục thử nghiệm cũng như chứng minh tính hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ vào các giải pháp sáng tạo nội dung. Đón đầu và đầu tư mạnh vào công nghệ AI và Machine learning, Top One Studio sẽ cho ra mắt những nhà sáng tạo nội dung được tạo ra từ chính đội ngũ của Top One Studio và được thiết kế riêng cho các nhãn hàng, đồng thời cung cấp những công cụ công nghệ hỗ trợ creator tạo ra nội dung. Với phương châm sáng tạo có trách nhiệm, luôn hướng tới mục tiêu tạo ra sức ảnh hưởng và khả năng tăng trưởng bền vững, Top One Studio mong muốn cùng các content creator thực và ảo xây dựng và phát triển nền kinh tế sáng tạo Việt Nam và châu Á.

Bên cạnh đó, vào ngày 23/8, Top One Studio sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm các virtual influencer của Top One Studio, đồng thời các buổi thảo luận với sự tham gia của nhiều nhãn hàng và chuyên gia hàng đầu trong ngành truyền thông, quảng cáo, cùng các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Việt Nam cũng sẽ được diễn ra. Các hoạt động chia sẻ kiến thức chuyên môn trong ngành này được mở cửa rộng rãi để đón tiếp các bạn trẻ có niềm yêu thích với xây dựng nội dung trên các nền tảng, cùng những người đang làm việc trong ngành truyền thông, quảng cáo.



Cùng đăng ký tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Top One Studio và theo dõi các thông tin tại https://fb.me/e/vJEnsnJU..