Tài khoản BIDV, Agribank, Vietcombank,...liên tục trừ 10.000 đồng mỗi tháng dù hiếm khi nhận và chuyển tiền: Đây có thể là lý do

SMS Banking là dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn văn bản do các ngân hàng cung cấp. Dịch vụ này cho phép khách hàng theo dõi, quản lý tài khoản và thực hiện một số thao tác truy vấn cơ bản thông qua việc nhận và gửi tin nhắn (SMS) trên điện thoại di động.

Các tính năng chính của SMS Banking là thông báo biến động số dư, truy vấn số dư tài khoản, sao kê giao dịch, tra cứu thông tin ngân hàng,....

Hầu hết các ngân hàng đều thu phí dịch vụ SMS Banking hàng tháng, tùy thuộc vào ngân hàng và số lượng tin nhắn phát sinh. ﻿

Tại Agribank, khách hàng phát sinh dưới 15 tin nhắn/tháng phải chi trả 10.000 đồng/tháng/số điện thoại (chưa gồm VAT). Từ tin nhắn thứ 15 trở đi, mức phí là 800 đồng/SMS. Đồng thời, ngân hàng cũng dừng gửi biến động số dư với các giao dịch dưới 20.000 đồng.

Tại BIDV, khách hàng phổ thông phát sinh dưới 15 SMS/tháng sẽ chịu mức phí 10.000 đồng/thuê bao/tháng đối với tài khoản VND. Với tài khoản ngoại tệ USD, mức phí là 1 USD/thuê bao/tháng; các loại ngoại tệ khác được quy đổi theo tỷ giá tương ứng. Trường hợp phát sinh từ 15 SMS/tháng trở lên, BIDV áp dụng mức phí 700 đồng/SMS đối với tài khoản VND và 0,03 USD/SMS với tài khoản USD. Các loại ngoại tệ khác cũng được quy đổi theo tỷ giá hiện hành.

Tại VietinBank , khách hàng phát sinh dưới 15 SMS/tháng sẽ chịu phí duy trì là 10.000 đồng/tháng. Nếu vượt ngưỡng này, phí được tính theo số lượng tin nhắn thực tế với mức khoảng 800 đồng/SMS.

﻿Tại Vietcombank, khách hàng được miễn phí đăng ký dịch vụ SMS Banking. Tuy nhiên, phí duy trì sẽ được tính theo số lượng tin nhắn phát sinh hàng tháng. Cụ thể, nếu phát sinh dưới 20 tin nhắn/tháng, khách hàng sẽ bị thu 10.000 đồng/số điện thoại/tháng. Từ 20 tin nhắn trở lên, mức phí được tính theo công thức: số lượng tin nhắn trong tháng x 700 đồng/SMS.﻿

Tại MB, ngân hàng triển khai 2 gói phí SMS Banking dành cho khách hàng cá nhân. Cụ thể, gói cơ bản có mức phí 25.000 đồng/tháng/tài khoản/số điện thoại, áp dụng với các thông báo giao dịch từ 500.000 đồng trở lên. Trong khi đó, gói nâng cao có mức phí 60.000 đồng/tháng/tài khoản/số điện thoại và gửi thông báo cho toàn bộ giao dịch phát sinh. Riêng nhóm khách hàng Private được miễn phí dịch vụ SMS Banking.

Phí SMS Banking thường được các ngân hàng tự động trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán hàng tháng của khách hàng. ﻿Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng SMS Banking hoặc đã chuyển sang nhận thông báo qua app, người dùng nên chủ động hủy dịch vụ để tránh bị tự động trừ tiền hàng tháng.

Hiện nay, để tiết kiệm chi phí SMS, các ngân hàng đang khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận thông báo biến động số dư miễn phí trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số (thông báo OTT trên Mobile Banking).﻿