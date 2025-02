Tài khoản ngân hàng của một người phụ nữ ở Quảng Ninh bất ngờ nhận được 170 triệu đồng

Ngày 23/01/2025, chị Đặng Thị Duyên, sinh 1995, HKTT tại Lục Chắn, Hải Sơn, TP Móng Cái có nhận được số tiền 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng) chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản cá nhân của mình. Ngay sau đó, chị Duyên đã trình báo sự việc trên đến Công an xã Hải Sơn.

Tiếp nhận thông tin trình báo sự việc, Công an xã Hải Sơn đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự xác minh sự việc trên và được biết người chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của chị Đặng Thị Duyên là anh Trịnh Xuân Đường, sinh năm 1960, HKTT tại thôn Kênh, Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam.

Sau khi xác định rõ nội dung vụ việc cũng như hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Công an xã Hải Sơn đã thông báo cho anh Trịnh Xuân Đường đến trụ sở Công an xã Hải Sơn để nhận lại tài sản.

Ngày 11/02/2025, anh Trịnh Xuân Đường đã có mặt tại Công an xã Hải Sơn để gặp chị Đặng Thị Duyên và tiến hành các thủ tục có liên quan để nhận lại toàn bộ số tiền 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng) do anh Đường chuyển khoản nhầm.

Anh Trịnh Xuân Đường đã cảm ơn chị Đặng Thị Duyên đồng thời, thể hiện sự tri ân đối với Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Hải Sơn trong việc giúp anh tìm lại tài sản nhanh chóng và an toàn.

Đây là một việc làm có ý nghĩa và là hành động đẹp của chị Đặng Thị Duyên nói riêng và thể hiện nét đẹp của người Móng Cái nói chung rất đáng được ghi nhận và biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng.

Trước đó, nhiều công dân đã nhận lại được tiền chuyển khoản nhầm nhờ sự hỗ trợ của cơ quan công an.

Như trường hợp của anh Trịnh Ngọc Tuyến ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng cho một công dân tên Mạnh ở xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang tổng số tiền 743 triệu đồng. Anh Tuyến đề nghị Công an xã Đào Mỹ hỗ trợ xác minh.

Sau khi tiếp nhận, căn cứ các thông tin anh Tuyến cung cấp, Công an xã Đào Mỹ đã trực tiếp kiểm tra trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Công an xã quản lý và phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT các thôn tổ chức rà soát; kết quả xác định được người nhận được số tiền chuyển nhầm của anh Tuyến là anh Ngô Xuân Mạnh, trú tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang.

Ngay sau đó, Công an xã đã phối hợp với Tổ bảo vệ ANTT thôn Tân Trung trực tiếp đến gia đình anh Mạnh xác minh và làm việc. Sau khi được cơ quan Công an tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích các quy định của pháp luật, anh Ngô Xuân Mạnh đã tự nguyện kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của anh Mạnh thì thấy có số tiền 743 triệu đồng do số tài khoản ngân hàng của anh Tuyến chuyển tới.

Công an hỗ trợ anh Tuyến (thứ 2 bên trái) nhận lại tiền do chuyển nhầm.

Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của Công an xã, ngay sau đó, anh Mạnh đã tự nguyện, trực tiếp chuyển trả lại cho anh Trịnh Ngọc Tuyến đầy đủ số tiền 743 triệu đồng.