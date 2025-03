Tài khoản ngân hàng không sử dụng bỗng nhận được 180 triệu đồng: Người đàn ông tại Tuyên Quang được công an mời lên làm việc

Ngày 07/3, Công an xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nhận được thư của chị Bùi Thị Ngân, sinh năm 1999, trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cảm ơn về việc đã hỗ trợ chị nhận lại số tiền 180 triệu đồng bị chuyển khoản nhầm.

Trước đó, vào ngày 05/3, Công an xã Xuân Vân nhận được yêu cầu phối hợp của Công an phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ xác minh số tiền bị chuyển nhầm. Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xác minh và mời anh Lê Văn Hưng sinh năm 1982, trú tại thôn Vông Vàng 2, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh Hưng cho biết có tài khoản ngân hàng nhưng không sử dụng, không có thông báo số dư nên không biết nhận được số tiền trên. Sau khi làm việc, anh Hưng đã tự nguyện cùng cán bộ Công an đến ngân hàng đối chiếu và rút toàn bộ số tiền bàn giao cho cơ quan Công an để trả lại cho chị Bùi Thị Ngân.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi cần đến trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trước đó, công an tỉnh Bến Tre cũng đã hỗ trợ một công dân trên địa bàn nhận lại 1,4 tỷ đồng do chuyển nhầm sang tài khoản ngân hàng một người lạ.

Cụ thể, vào ngày 21/01/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bến Tre tiếp nhận đơn trình báo của ông N.T.P.V về việc đã chuyển nhầm 1,4 tỷ đồng từ tài khoản của bản thân đăng ký tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố Bến Tre sang tài khoản của một người khác được mở tại Ngân hàng MB.

Qua quá trình điều tra, bằng các biện pháp chuyên ngành, với thời gian rất ngắn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Ngân hàng MB đã nhanh chóng xác định được danh tính chủ tài khoản mà ông N.T.P.V đã chuyển tiền nhầm; tiến hành bàn giao toàn bộ số tiền 1,4 tỷ đồng cho ông N.T.P.V.