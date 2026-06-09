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Tài khoản phát sinh giao dịch 477 triệu đồng, người phụ nữ phải trình báo công an: Người đàn ông SN 1995 được mời lên làm việc

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Công an xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã phối hợp ngân hàng xác minh và hỗ trợ người dân hoàn trả lại 477 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho chủ tài khoản đúng theo quy định.

Ngày 9/6, Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kịp thời xác minh và hỗ trợ trao trả số tiền 477 triệu đồng cho người dân chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chị B.T.K.N. (SN 1982, trú tại thôn 21, xã Nhân Cơ) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 477 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Nghi ngờ đây là giao dịch chuyển nhầm, chị đã chủ động đến Công an xã Nhân Cơ trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách hoàn trả lại cho người chuyển tiền.

Chị Nghĩa thực hiện hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho anh Khoa dưới sự chứng kiến của lực lượng Công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Trần Văn Khoa (SN 1995, trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Lực lượng công an sau đó đã liên hệ, mời anh Khoa đến làm việc và thực hiện các thủ tục nhận lại tài sản theo quy định.

Sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ thông tin, Công an xã Nhân Cơ đã chứng kiến việc chị Nghĩa tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 477 triệu đồng cho anh Khoa. Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh Khoa bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị Nghĩa cùng lực lượng Công an xã Nhân Cơ vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh khắc phục sự cố tài chính.

Hành động trung thực, trách nhiệm của người dân cùng sự hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng của lực lượng công an đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò gần dân, sát dân của lực lượng công an cơ sở trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong đời sống.

Qua vụ việc, Công an xã Nhân Cơ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, đặc biệt với số tiền lớn; đồng thời khi phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận tiền không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
tài khoản

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