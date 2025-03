Tài khoản vừa nhận được 100 triệu đồng, người phụ nữ 30 tuổi lập tức trình báo công an: Có người chuyển khoản nhầm

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, công an thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận trình báo của chị Hoàng Thị Kim Dung (SN 1995, trú tại tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng) về việc nhận được số tiền 100 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Chị Hoàng Thị Kim Dung và chị Phạm Thị Yến

