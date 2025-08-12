Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài sản của Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn chạm mốc 1.000 tỷ đồng, khoản đầu tư của Mekong Capital vượt 100 triệu USD

12-08-2025

Vốn hóa doanh nghiệp đã vượt 8.447 tỷ đồng, tương đương 324,88 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 11/8, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 tiếp tục đà tăng trần, đưa thị giá vượt mốc 1,022 triệu đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh đạt 2.700 cổ phiếu.
Đây là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp kể từ khi niêm yết trên UPCoM, giúp F88 trở thành mã có thị giá cao nhất thị trường, bỏ xa các cổ phiếu khác. Vốn hóa doanh nghiệp đã vượt 8.447 tỷ đồng, tương đương 324,88 triệu USD.

Nhờ đà tăng của cổ phiếu, tài sản của ông Phùng Anh Tuấn - người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của CTCP Đầu tư F88 cũng tăng nhanh chóng, vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 2/6/2025, ông Tuấn đang nắm giữ 998.496 cổ phiếu F88, tương đương 12,08% vốn điều lệ. Ước tính theo thị giá cổ phiếu F88 ngày 11/8, tổng giá trị ông Tuấn đang sở hữu là 1.021 tỷ đồng. ﻿

Trong khi đó, quỹ đầu tư Mekong Capital sở hữu tổng cộng 36,9% tại F88 và sau phiên ngày 11/8 giá trị của khoản đầu tư này đã vượt 119 triệu USD. ﻿

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, F88 ghi nhận doanh thu đạt 925 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận trước thuế là 189 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ.

Kết quả đến từ việc Công ty đẩy mạnh giải ngân, tăng 47% và tăng quy mô dư nợ khoảng 45% cộng hưởng với việc tiếp tục giữ vững kỷ luật trong quản trị rủi ro.﻿

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, F88 đạt 888 cửa hàng hoạt động – hoàn thành 100% kế hoạch mở rộng cả năm. Dư nợ ròng đạt 5.543 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 1.744 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế luỹ kế từ đầu năm đạt 321 tỷ đồng, tương ứng 48% kế hoạch năm.﻿

