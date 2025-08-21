Tài sản gia đình Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng tăng chóng mặt, sở hữu lượng cổ phiếu VPB giá trị hơn 41.000 tỷ đồng

Cổ phiếu VPB của VPBank đang trong nhịp tăng giá mạnh hiếm có trong lịch sử khi đã tăng hơn 24% kể từ đầu tuần và tăng gần 110% trong vòng 2 tháng qua. Diễn biến trên đưa VPB trở thành mã tăng mạnh nhất ngành ngân hàng trong thời gian gần đây và giúp VPBank trở thành nhà băng có vốn hóa lớn thứ hai thị trường chỉ sau Vietcombank.

Đà tăng mạnh của VPB cũng giúp tài sản của những cổ đông nắm giữ cổ phiếu này tăng chóng mặt.

Hiện, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng – cổ đông cá nhân lớn nhất của VPBank - sở hữu 328,6 triệu cổ phần, tương đương 4,14% vốn điều lệ. Với mức giá đóng cửa ngày 21/8 là 38.650 đồng/cp, ước tính số cổ phiếu ông Dũng sở hữu có giá trị hơn 12.700 tỷ đồng.

Vợ ông Ngô Chí Dũng là bà Hoàng Anh Minh và mẹ là bà Vũ Thị Quyên sở hữu lần lượt 326,7 triệu và 325,9 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng lần lượt 4,12 và 4,11% vốn VPBank. Ngô Chí Trung Johnny và Ngô Minh Phương - con trai và con gái ông Ngô Chí Dũng – hiện cũng sở hữu lần lượt 70 triệu cổ phiếu và 10,8 triệu cổ phiếu VPB. Tộng cộng, cổ phiếu VPB do người thân Chủ tịch Ngô Chí Dũng sở hữu là hơn 733,4 triệu đơn vị, tương đương giá trị thị trường hơn 28.300 tỷ đồng.

Như vậy, gia đình chủ tịch VPBank hiện sở hữu 1,062 tỷ cổ phiếu ngân hàng, tương đương với giá trị thị trường hơn 41.000 tỷ đồng. Tính riêng từ đầu tuần đến nay, khối tài sản của gia đình ông Dũng đã tăng hơn 8.000 tỷ đồng và tăng 21.000 tỷ đồng trong vòng 2 tháng qua.

Phó Chủ tịch Bùi Hải Quân sở hữu 156,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,97% vốn điều lệ. Vợ ông Quân là bà Kim Ngọc Cẩm Ly nắm 286,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,61% vốn. Tổng cộng hai người sở hữu 5,59% vốn của VPBank với giá trị thị trường là hơn 17.100 tỷ đồng.

Nhóm cổ đông liên quan tới Phó Chủ tịch Lô Bằng Giang gồm có bà Lý Thị Thu Hà (mẹ ông Giang, nắm 282,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,61% vốn) và bà Nguyễn Thu Thủy (vợ ông Giang, nắm 203,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,56% vốn). Ông Giang hiện chỉ nắm giữ hơn 8,2 triệu cổ phiếu VPB. Ước tính, tổng giá trị cổ phiếu mà gia đình Phó Chủ tịch VPBank sở hữu là hơn 19.000 tỷ đồng.

Một cổ đông sở hữu trên 1% đáng chú ý khác là Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh, nắm giữ 104,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,32% vốn điều lệ. Vợ và con trai ông Vinh hiện sở hữu lần lượt 43,7 triệu cổ phiếu và 27,2 triệu cổ phiếu VPB. Giá trị số cổ phiếu do ông Vinh và người thân nắm giữ ước tính là gần 6.800 tỷ đồng.