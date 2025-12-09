Tài sản lớn nhất của nghệ sĩ Thương Tín

Sáng 9/12, thông tin nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ về sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín đã khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Ông trút hơi thở cuối cùng vào trưa 8/12, hưởng thọ 70 tuổi, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật và tuổi già sức yếu. Gia đình hiện đang lo liệu hậu sự trong sự tiếc thương của bạn bè, đồng nghiệp và những người từng dõi theo hành trình nghệ thuật của ông.

Biểu tượng màn ảnh Việt

Thương Tín, tên thật Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, là một trong những gương mặt vàng của màn ảnh Việt thập niên 1980-1990. Nhắc đến ông, khán giả lập tức nhớ đến những vai diễn đã đi vào lịch sử truyền hình Việt Nam: Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Tám Thương của Bài ca không quên, hay Quang trong Ám ảnh…

Cuộc đời nghệ thuật của ông bắt đầu từ rất sớm. Năm 13 tuổi, Thương Tín bỏ nhà theo đoàn cải lương, chọn đời sống rong ruổi như một cách để khám phá thế giới. Hai năm sau, ông bị gia đình đưa về và định hướng vào con đường nghệ thuật bài bản khi cho theo học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ra trường, ông nhanh chóng bước chân vào đoàn kịch Cửu Long Giang và bén duyên với sân khấu.

Dù xuất thân từ cải lương và kịch nói, ánh hào quang lớn nhất của Thương Tín lại đến từ điện ảnh. 27 tuổi, ông ghi dấu mốc quan trọng với cú "đúp": Huy chương vàng sân khấu với vai thuyền trưởng trong Ngôi sao biển và giải Diễn viên nam xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI cho vai Tám Thương trong Bài ca không quên. Thành công sớm giúp ông trở thành cái tên bảo chứng trong làng phim Việt, được săn đón như tài tử số một thời bấy giờ.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Thương Tín tham gia hơn 200 bộ phim lớn nhỏ. Thời đỉnh cao, ông sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ và gần như mặc định giữ vai nam chính trong nhiều tác phẩm. Khi đó, các hãng phim nhà nước trả thù lao theo suất cố định, mỗi vai chính đều nhận một chỉ vàng - con số được xem là đáng mơ ước thời bấy giờ.

Vinh quang một thời và tài sản thật sự còn lại

Dù từng đứng ở đỉnh cao danh vọng, cuộc sống cuối đời của Thương Tín lại nhiều biến cố, sức khỏe suy yếu, kinh tế chật vật. Nhưng giữa những thăng trầm, di sản quý giá nhất ông để lại không phải của cải vật chất, mà là kho tàng vai diễn neo lại trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Những nhân vật mà ông hóa thân - người chiến sĩ kiên cường, tay tướng cướp đầy khí phách, kẻ giang hồ đa mưu hay người đàn ông chịu nhiều giằng xé - đều trở thành một phần lịch sử điện ảnh Việt Nam. Đó mới chính là tài sản giá trị nhất của Thương Tín: những thước phim sống mãi cùng thời gian, những hình tượng nhân vật không thể thay thế và tình cảm thương mến của khán giả dành cho ông suốt nhiều thập kỷ.

Sự ra đi của ông khép lại một chặng đời nhiều biến động, nhiều khán giả đã gửi đến ông sự tri ân sâu sắc dành cho một nghệ sĩ đã cống hiến trọn vẹn thanh xuân và tài năng cho nghệ thuật nước nhà.