Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao mật khẩu lạ "kenboy00" lọt top mật khẩu phổ biến nhất Việt Nam 2025?

09-12-2025 - 15:09 PM | Kinh tế số

Trong top các mật khẩu phổ biến nhất Việt Nam 2025, ngoài những mật khẩu dễ hiểu như 12345678 hay 123123, có một mật khẩu rất gây bất ngờ, đó là “kenboy00”. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi rằng mật khẩu này có ý nghĩa gì, những ai dùng mà nó lại phổ biến đến vậy. Câu trả lời thực sự là gì?

NordPass - trình quản lý mật khẩu được phát triển bởi công ty an ninh mạng nổi tiếng Nord Security - đã đưa ra danh sách những mật khẩu phổ biến nhất ở nhiều nước trong năm 2025.

Trong số những mật khẩu được dùng nhiều nhất ở Việt Nam, có thể thấy nhiều mật khẩu dễ hiểu như 123456 hoặc 123123 … Tuy nhiên, có một mật khẩu khó hiểu hơn hẳn, đó là kenboy00 , ở vị trí thứ 6.

“Ken” không phải là cái tên tiếng Anh được dùng phổ biến ở nước ta, và ngay cả khi nghĩ nó là chữ “kén” trong tiếng Việt thì kenboy cũng không tạo nên ý nghĩa gì. Những ký tự trong mật khẩu kenboy00 cũng không nằm gần nhau trên bàn phím máy tính để có thể bấm nhanh.

Kenboy cũng không phải một xu hướng hay một từ thường được dùng ở Việt Nam. Mà nếu đây tình cờ là biệt danh của ai đó thì nó cũng khó có thể được nhiều người ghép với số 00 để tạo thành mật khẩu như thế.

Vậy kenboy00 là gì và tại sao nó được nhiều người Việt dùng đến vậy?

Để tìm câu trả lời, có lẽ phải bắt đầu từ nguồn: NordPass thu thập mật khẩu từ đâu để đưa ra danh sách những mật khẩu phổ biến nhất?

Theo trang NordPass.com thì phương pháp của họ là hợp tác với các nhà nghiên cứu độc lập chuyên về các sự cố an ninh mạng. Họ phân tích các kho dữ liệu của web đen (web ẩn) và các vụ rò rỉ dữ liệu được công khai chứ không mua hoặc thu thập dữ liệu cá nhân cho nghiên cứu này.

Và vì vậy, gần như chắc chắn mật khẩu kenboy00 xuất hiện trong một cơ sở dữ liệu rất lớn bị rò rỉ, và nó có khả năng là mật khẩu mặc định mà hệ thống tự đặt ban đầu.

Đây là khả năng hợp lý nhất, vì khi một mật khẩu mặc định xuất hiện trong một vụ rò rỉ dữ liệu lớn, thì việc nó lặp đi lặp lại nhiều lần (ở nhiều tài khoản) khiến nó bỗng xuất hiện trong bảng xếp hạng mật khẩu phổ biến của NordPass, dù thực ra (gần như) không có người thật nào tự đặt mật khẩu như thế cả.

Và đây là hiện tượng đã từng được ghi nhận trong các nghiên cứu về mật khẩu. Ví dụ, khi một trang web với hàng triệu tài khoản bị hack , và phần nhiều trong số đó sử dụng chính mật khẩu mặc định mà trang web đã đặt cho từ ban đầu (ví dụ User123 , admin@123 …), thì mật khẩu đó rất dễ xuất hiện trong danh sách những mật khẩu phổ biến nhất.

Ngoài ra, cấu trúc mật khẩu gồm ký tự hoặc từ đơn giản + số dễ nhớ, chẳng hạn abc123 , pass123 , thậm chí là Demo@123 (mật khẩu này cũng xuất hiện trong top mật khẩu phổ biến nhất Việt Nam 2025) là rất thường thấy. Cấu trúc này hay được dùng bởi những hệ thống (diễn đàn, trang web, ứng dụng…) có chất lượng không cao. Các mật khẩu mặc định do hệ thống tự đặt cũng rất hay có đuôi là 00, 99, 123. Và mật khẩu kenboy00 là đúng theo “mẫu” của một mật khẩu mặc định.

Tóm lại, khả năng lớn là mật khẩu kenboy00 có trong danh sách mật khẩu phổ biến ở Việt Nam không phải vì nhiều người Việt thích đặt mật khẩu này; mà vì trong một vụ lộ dữ liệu rất lớn nào đó, nhiều tài khoản có e-mail/ số điện thoại của Việt Nam có cùng mật khẩu như vậy - có thể là một mật khẩu mặc định do hệ thống tự đặt mà thôi.

Theo Thục Hân

Tiền phong

Từ Khóa:
mật khẩu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày mai, Hà Nội sẽ chứng kiến một sự thay đổi quan trọng, tác động đến hàng triệu người dân

Ngày mai, Hà Nội sẽ chứng kiến một sự thay đổi quan trọng, tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Người phụ nữ chuyển khoản 10 lần tổng cộng hơn 3 tỷ đồng để làm nhiệm vụ, không rút được tiền lại vội trình báo Công an

Người phụ nữ chuyển khoản 10 lần tổng cộng hơn 3 tỷ đồng để làm nhiệm vụ, không rút được tiền lại vội trình báo Công an Nổi bật

Đột phá công nghệ: Midea trình làng "siêu robot" sáu tay, di chuyển bằng bánh xe, thách thức mọi giới hạn sinh học

Đột phá công nghệ: Midea trình làng "siêu robot" sáu tay, di chuyển bằng bánh xe, thách thức mọi giới hạn sinh học

15:05 , 09/12/2025
Hướng dẫn kiểm tra thông tin tạm trú trên ứng dụng VNeID mới nhất 2025

Hướng dẫn kiểm tra thông tin tạm trú trên ứng dụng VNeID mới nhất 2025

14:52 , 09/12/2025
Sau cuộc di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 14.000 người quyết lập kỳ tích cho dự án lớn nhất Việt Nam

Sau cuộc di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 14.000 người quyết lập kỳ tích cho dự án lớn nhất Việt Nam

14:42 , 09/12/2025
Thị trường AI đảo chiều: OpenAI từ con cưng thành ‘quả tạ’, để Google vượt mặt, chênh lệch doanh thu với chi phí lên đến 207 tỷ USD không biết tìm đâu ra bù đắp

Thị trường AI đảo chiều: OpenAI từ con cưng thành ‘quả tạ’, để Google vượt mặt, chênh lệch doanh thu với chi phí lên đến 207 tỷ USD không biết tìm đâu ra bù đắp

14:35 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên