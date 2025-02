Cây dành dành, còn gọi là cây sơn chi, từ lâu đã được biết đến với vẻ đẹp thanh tao, những cánh hoa trắng muốt như bạch ngọc và hương thơm nồng nàn, quyến rũ. Tuy nhiên, người ta thường kiêng tặng cây dành dành như một món quà, đây là điều vẫn luôn gây thắc mắc.

Vì sao kiêng tặng cây dành dành?

Đằng sau vẻ ngoài cuốn hút ấy, hoa dành dành lại mang trong mình những ý nghĩa có phần nhạy cảm, khiến nhiều người e dè khi lựa chọn chúng làm quà tặng, đặc biệt là trong những dịp lễ hội vui tươi.

Một trong những lý do chính khiến nhiều người kiêng tặng cây dành dành làm quà là ý nghĩa biểu tượng gắn liền với sự chia ly và nỗi buồn. Trong nhiều nền văn hóa, sắc trắng tinh khôi của hoa dành dành, dù tượng trưng cho sự thuần khiết và cao quý, lại đồng thời gợi lên cảm giác về sự kết thúc, chia cắt.

Câu ngạn ngữ "hoa tàn trăng khuyết" có lẽ phần nào phản ánh quan niệm này, khi vẻ đẹp mong manh, dễ dàng tàn phai của hoa gây liên tưởng đến những điều chóng vánh, không bền lâu. Thời gian nở hoa ngắn ngủi của dành dành củng cố ý niệm về sự thoáng qua, khiến nó thường bị liên tưởng đến những lời từ biệt, những cuộc chia ly đầy luyến tiếc.

Tại sao nhiều người kiêng tặng cây dành dành làm quà? (Ảnh: Mộc Nhiên Farm)

Bên cạnh đó, trong một số nền văn hóa, màu trắng của hoa dành dành còn mang ý nghĩa liên quan đến tang tóc. Ở nhiều nơi trên thế giới, hoa trắng thường được sử dụng trong các nghi lễ tang ma, tượng trưng cho sự mất mát và tiếc thương.

Do đó, việc tặng hoa dành dành trong những dịp vui như đám cưới, sinh nhật hay các ngày lễ hội có thể bị coi là thiếu tinh tế, thậm chí mang ý nghĩa không may mắn, gây ra những hiểu lầm không đáng có. Người nhận có thể cảm thấy bị xúc phạm hoặc liên tưởng đến những điều tiêu cực, ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của buổi lễ. Đó là lý do tại sao nhiều người kiêng tặng cây dành dành làm quà.

Ảnh hưởng từ mùi hương nồng nàn cũng là một yếu tố cần cân nhắc. Mặc dù hương thơm của hoa dành dành được yêu thích bởi sự nồng nàn, quyến rũ, nhưng đối với một số người, đặc biệt là người có cơ địa nhạy cảm hoặc dễ bị dị ứng, mùi hương này có thể gây khó chịu, thậm chí gây đau đầu hoặc các phản ứng dị ứng.

Hơn nữa, trong một số trường hợp, hương thơm quá nồng của hoa dành dành có thể mang lại cảm giác nặng nề, u buồn, không phù hợp với không khí tươi vui, phấn khởi của các dịp lễ hội.

So sánh với các loài hoa khác, hoa dành dành rõ ràng có phần "lép vế" về mặt ý nghĩa. Hoa hồng, biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn, luôn là lựa chọn hàng đầu trong các dịp tỏ tình, kỷ niệm. Hoa ly tượng trưng cho sự thanh cao, sang trọng và những lời chúc tốt đẹp, thường được dùng trong các dịp khai trương, chúc mừng.

Hoa cẩm chướng thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và tình cảm gia đình, thích hợp để tặng mẹ hoặc những người thân yêu. Trong khi đó, ý nghĩa của hoa dành dành lại mang nhiều sắc thái u buồn và chia ly, điều này lý giải vì sao nhiều người kiêng tặng cây dành dành làm quà. Nó ít phù hợp với vai trò một món quà mang đến niềm vui và lời chúc phúc.

Hoa dành dành không được chọn làm quà tặng vì những liên tưởng tiêu cực. (Ảnh: Bán Cây Đẹp)

Chính vì những lý do trên, việc tặng hoa dành dành thường được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là trong những dịp lễ hội, sinh nhật hay khi thăm hỏi người bệnh.

Tóm lại, việc hiểu rõ ý nghĩa của các loài hoa và lựa chọn phù hợp với từng dịp sẽ giúp bạn truyền tải đúng thông điệp và tránh được những hiểu lầm không đáng có. Dù hoa dành dành không phải là lựa chọn tối ưu cho một số tình huống, vẻ đẹp và hương thơm độc đáo của nó vẫn được trân trọng và yêu mến trong những bối cảnh phù hợp.