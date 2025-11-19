Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại sao quy tắc đi bộ 6-6-6 đang trở thành xu hướng rèn luyện được yêu thích?

19-11-2025

Khi các xu hướng tập luyện liên tục thay đổi, quy tắc đi bộ 6-6-6 nổi lên như phương pháp nhẹ nhàng được nhiều người quan tâm.

Quy tắc đi bộ 6-6-6 là gì?

Tên gọi “6-6-6” xuất phát từ cấu trúc đơn giản của phương pháp này, bao gồm: 6 phút khởi động nhẹ nhàng, 60 phút đi bộ nhanh và kết thúc bằng 6 phút thả lỏng giúp cơ bắp thư giãn.

Tại sao quy tắc đi bộ 6-6-6 đang trở thành xu hướng rèn luyện được yêu thích?- Ảnh 1.

Quy tắc đi bộ 6-6-6 nổi lên như một phương pháp nhẹ nhàng được nhiều người quan tâm (Ảnh: Getty)

Nhiều người còn biến tấu bài tập bằng cách thực hiện vào lúc 6 giờ sáng hoặc 6 giờ chiều, sáu ngày trong tuần – tạo nên một thói quen đều đặn, nhịp nhàng và dễ dàng tích hợp vào cuộc sống hàng ngày.

Sức hút của phương pháp này là không gây áp lực hay căng thẳng, không đòi hỏi thiết bị hay ứng dụng theo dõi. Nếu bạn lỡ buổi sáng, có thể tập bù vào buổi chiều. Ngay cả khi không thực hiện đủ sáu ngày, ba hoặc bốn ngày mỗi tuần cũng vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt.

Đi bộ 6-6-6 bạn nhận được gì?

Theo các chuyên gia thể hình tại Decathlon, một giờ đi bộ nhanh với tốc độ 5 dặm một giờ (khoảng 8 km/h) giúp tiêu hao 610 calo, hiệu quả để duy trì cân nặng khỏe mạnh mà không gây ra bất kỳ căng thẳng nào lên khớp giống như khi chạy bộ hoặc tập luyện cường độ cao.

Một nghiên cứu năm 2023 của các nhà nghiên cứu khoa học Hungary phát hiện ra rằng, đi bộ là chiến lược chống lão hóa hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến tuổi tác như tăng huyết áp, ung thư, cải thiện tình trạng đau xương khớp, thúc đẩy giấc ngủ, cải thiện sức khỏe tinh thần và tăng cường khả năng phục hồi.

Lý do quy tắc đi bộ 6-6-6 được yêu thích

Quy tắc đi bộ 6-6-6 được yêu thích nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa tính kỷ luật và sự linh hoạt - một triết lý được ưa chuộng trong văn hóa sức khỏe của người Nhật.

Khác với các bài tập cường độ cao hay tập gym yêu cầu thiết bị chuyên dụng, đi bộ 6-6-6 chỉ cần một đôi giày và quyết định bước ra khỏi cửa. Nó không cần phải tuân theo nhịp điệu của âm nhạc hay sự thúc ép của đồng hồ bấm giờ, từ đó tạo ra một không gian riêng tư, nơi chỉ có bạn, hơi thở và từng bước chân.

