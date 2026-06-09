Tại tỉnh rộng nhất Việt Nam, 'ông lớn' Trung Quốc đề xuất chuỗi 10 dự án gần 55.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 2.500 người

Chiều 8/6, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương về tình hình triển khai và định hướng đầu tư phát triển Chuỗi dự án xanh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đánh giá cao những đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt hơn một thập kỷ qua. Với nhiều dự án được triển khai hiệu quả, Tập đoàn đã góp phần quan trọng khai thác tiềm năng và tạo thêm động lực phát triển chung cho tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các dự án mà Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất hiện nay phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Lâm Đồng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và kinh tế biển. Đây là những dự án có quy mô lớn, mang tính đột phá, mở rộng không gian phát triển của tỉnh cả trước mắt và dài hạn.

Lâm Đồng luôn chào đón và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai dự án trên địa bàn. Tỉnh xác định cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư là những đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với tinh thần hợp tác, đồng hành và cùng phát triển, tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để các nhà đầu tư nói chung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương nói riêng triển khai các dự án hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu theo dõi các dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất trong Chuỗi dự án xanh (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Thái Bình Dương đã báo cáo việc đầu tư phát triển chuỗi dự án xanh tại tỉnh Lâm Đồng. Chuỗi dự án gồm 10 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 55.000 tỷ đồng.

Trong đó, 2 dự án đầu tư đã đi vào vận hành là Cảng Quốc tế Vĩnh Tân và Nhà máy điện gió Thái Hòa, với tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng. 8 dự án đề xuất thực hiện đã được tỉnh chấp thuận nghiên cứu, khảo sát, với tổng vốn 48.700 tỷ đồng; trong đó, có 3 dự án đã nằm trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026-2030 được Lâm Đồng chấp thuận khảo sát, lập dự án và 5 dự án được chấp thuận khảo sát và đề xuất vào quy hoạch tỉnh.

Ông Phan Lê Hoàng, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn khẳng định, nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư, Chuỗi dự án xanh sẽ hình thành nên các doanh nghiệp dự án liên kết sản xuất, kinh doanh trong cùng lĩnh vực năng lượng tái tạo. Các lĩnh vực liên quan như cảng, logistics, sản xuất thiết bị phụ trợ điện gió hợp tác với nhau trong cùng khu vực cũng sẽ phát triển mạnh mẽ.

Theo tính toán của nhà đầu tư, sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Chuỗi dự án xanh dự kiến đóng góp bình quân khoảng 1.300 tỷ đồng/năm vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.500 lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện Tập đoàn khẳng định sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và định hướng quy hoạch đã được phê duyệt. Doanh nghiệp kỳ vọng các dự án không chỉ mở ra dư địa phát triển mới cho lĩnh vực năng lượng tái tạo mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lâm Đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành cơ bản thống nhất, đánh giá cao các đề xuất đầu tư của Tập đoàn Thái Bình Dương, cho rằng các dự án phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đánh giá tác động môi trường, tài nguyên khoáng sản và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm tính khả thi khi triển khai dự án.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị Tập đoàn Thái Bình Dương tập trung nguồn lực hoàn thiện các dự án đã và đang triển khai, đặc biệt là danh mục các dự án cần đưa vào quy hoạch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với những dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu hướng xử lý theo thẩm quyền; đồng thời chủ động phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện. Về phía nhà đầu tư, cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các bước tiếp theo của dự án.