Tài trợ cho Anh Trai “Say Hi” khiến chi phí hoạt động của VIB tăng cao

Concert Anh Trai “Say Hi” - sự kiện âm nhạc đang được mong chờ nhất năm nay được ấn định tổ chức vào ngày 28/9 tại TP.HCM

Tại báo cáo phân tích doanh nghiệp đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) do Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư thuộc Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) công bố mới đây, ước tính lợi nhuận trước thuế của VIB trong năm 2024 đã được điều chỉnh giảm 14,2% so với ước tính trước đó xuống mức 9,4 nghìn tỷ đồng (giảm 11,8% so với cùng kỳ).

SSI Research nhận định, việc giảm ước tính lợi nhuận kỳ vọng VIB do khó khăn trong việc cắt giảm chi phí hoạt động.

Theo đó, chi phí hoạt động của VIB đã tăng mạnh 16% so với cùng kỳ (svck) năm 2023 lên 1,6 nghìn tỷ đồng trong Q2/2024, chủ yếu là do chi phí lương nhân viên tăng đáng kể (+16,5% svck lên 1,16 nghìn tỷ đồng) và chi phí quản lý (+24% svck lên 218,6 tỷ đồng).

SSI Research cho rằng tăng trưởng tín dụng cải thiện trong Q2/2024 (+4,2% so với quý trước) và việc là nhà tài trợ cho chương trình gameshow “Anh Trai Say Hi” là những nguyên nhân chính khiến chi phí lương của VIB tăng cao.

Về ước tính lợi nhuận của VIB trong năm 2024, SSI Research đánh giá việc chi phí hoạt động tăng cao hơn sẽ là một trong những nhân tố ảnh hưởng.

Theo đó, với sự thành công khi tài trợ cho chương trình gameshow “Ca sĩ mặt nạ” trong năm 2022-2023, VIB một lần nữa trở thành nhà tài trợ cho một chương trình gameshow khác có tên “Anh Trai Say Hi” để củng cố vị thế thương hiệu và tăng doanh thu từ dịch vụ thu phí thẻ.

SSI Research cho rằng chi phí hoạt động sẽ tăng (+9,5% svck lên hơn 7,2 nghìn tỷ đồng so với 6,9 nghìn tỷ đồng theo ước tính trước đó) trong năm 2024, tương đương với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 34%.

Đối với năm 2025, theo SSI Research, nhờ tổng thu nhập hoạt động cải thiện (+9% svck lên 23,2 nghìn tỷ đồng), kỳ vọng CIR sẽ giảm xuống 33%, tương đương với chi phí hoạt động là 7,7 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến gameshow Anh Trai “Say Hi”, VIB vừa phát đi thông báo về cơ hội cuối cùng để nhận 100 vé Concert Anh Trai “Say Hi” sẽ diễn ra duy nhất ngày 18/09/2024 khi khách hàng giao dịch tích điểm trên MyVIB.

Theo đó, duy nhất trong ngày sinh nhật VIB (18/09/2024), khách hàng sẽ có cơ hội nhận 100 vé xem Concert Anh Trai “Say Hi” khi có điểm giao dịch cao nhất trên ứng dụng MyVIB, tối thiểu đạt từ 280 điểm. Điểm của chương trình chỉ tính cho các giao dịch phát sinh trong ngày 18/09 và không cộng dồn điểm từ chương trình khác. Sau ngày 18/9, điểm sẽ được cộng vào chương trình đua top chung cuộc và đua top tuần chương trình "Mừng sinh nhật VIB 28 tuổi" đang diễn ra để xét thưởng tiếp theo.

Trước đó, VIB, trong vai trò nhà tài trợ chính của Anh Trai “Say Hi” cũng đã tung ưu đãi độc quyền dành tặng 1.000 vé concert cho khách hàng mở thẻ mới. Theo đó, chỉ cần đăng ký mở thẻ tín dụng VIB trước ngày 15/09 và tiến hành kích hoạt thẻ thành công trước ngày 20/09.

Theo thông báo từ BTC, gameshow Anh Trai “Say Hi” hiện đã hút khoảng 5 tỷ lượt xem trên đa nền tảng sau 2 tháng lên sóng, nhiều ca khúc vào top thịnh hành YouTube. Show âm nhạc thực tế được công bố có 100% ca khúc là sáng tác mới với sự kết hợp của 30 nghệ sĩ trẻ và 20 nhạc sĩ, nhà sản xuất.