Tài tử Vbiz sinh năm 1972 cưới mỹ nhân nổi tiếng rồi ly hôn, U55 vẫn lẻ bóng

Trần Bảo Sơn sinh năm 1972, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh như Huyền thoại bất tử, Giao lộ định mệnh, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung... Trước khi hoạt động nghệ thuật, anh từng sinh sống tại Mỹ và kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, bất động sản. Ngoài vai trò diễn viên, Trần Bảo Sơn còn tham gia sản xuất phim.

Về đời tư, chuyện tình giữa anh và Trương Ngọc Ánh từng nhận được nhiều sự quan tâm. Năm 2005, cả hai kết hôn và nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi nổi bật của làng giải trí. Họ không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà còn có sự kết nối trong công việc nghệ thuật.

Năm 2008, gia đình đón con gái đầu lòng là Bảo Tiên, tên tiếng Anh Devon. Trong nhiều năm, Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh thường xuất hiện bên nhau tại các sự kiện, xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc. Cặp đôi cũng nhận được nhiều lời ngưỡng mộ bởi ngoại hình tương xứng và sự nghiệp riêng đều có dấu ấn.

Trần Bảo Sơn được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh. Ảnh: FBNV

Trước khi hoạt động nghệ thuật, anh từng sinh sống tại Mỹ và kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, bất động sản. Ảnh: FBNV

Về đời tư, chuyện tình giữa anh và Trương Ngọc Ánh từng nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau gần 10 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của họ vẫn không thể đi đến cái kết trọn vẹn. Tháng 4/2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chính thức xác nhận ly hôn. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc cả hai không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, mỗi người có những hoài bão riêng về công việc và con đường phía trước.

Sau khi chia tay, Bảo Tiên sống cùng mẹ. Trần Bảo Sơn và vợ cũ thống nhất tiếp tục cùng chăm sóc, nuôi dạy con gái. Dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tương đối văn minh, cùng xuất hiện trong những dịp quan trọng của ái nữ.

Tháng 4/2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chính thức xác nhận ly hôn. Ảnh: FBNV

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn khá kín tiếng về đời tư. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện hẹn hò hay công khai người phụ nữ đồng hành bên mình. Bởi vậy, thông tin nam diễn viên có thêm con gái vào năm 2021 từng khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Cuối tháng 5/2021, Trần Bảo Sơn lần đầu chia sẻ hình ảnh bên con gái thứ hai có tên Bảo Khanh, còn gọi là Kendall Trần. Bé sinh năm 2020. Nam diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm cha lần thứ hai, đồng thời tiết lộ cả ba bố con đều sinh năm Tý.

Dù công khai con gái, Trần Bảo Sơn vẫn giữ kín danh tính và hình ảnh mẹ bé. Sau đó, anh xác nhận đây là người phụ nữ mình từng có mối quan hệ tình cảm sau khi ly hôn Trương Ngọc Ánh. Cả hai từng chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Cuối tháng 5/2021, Trần Bảo Sơn lần đầu chia sẻ hình ảnh bên con gái thứ hai có tên Bảo Khanh. Ảnh: FBNV

Anh và bạn gái từng chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV

Đến tháng 4/2023, Trần Bảo Sơn chính thức xác nhận đã chia tay bạn gái từ khoảng hai năm trước. Khi được hỏi về nguyên nhân, nam diễn viên chia sẻ cả hai có lẽ không tìm được tiếng nói chung. Anh cũng cho biết dù không còn đồng hành trong chuyện tình cảm, hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt và thống nhất cùng nuôi dạy con gái.

Thời điểm đó, bé Bảo Khanh sống cùng mẹ. Trần Bảo Sơn cho biết anh vẫn thực hiện trách nhiệm của người cha, thường xuyên thăm nom và dành thời gian cho con. Nam diễn viên cũng từng thẳng thắn thừa nhận bản thân không may mắn trong chuyện tình cảm. Anh không có được một tổ ấm trọn vẹn như mong muốn, nhưng cảm thấy hạnh phúc vì có hai cô con gái ngoan ngoãn, đáng yêu.

Đến tháng 4/2023, Trần Bảo Sơn chính thức xác nhận đã chia tay bạn gái từ khoảng hai năm trước. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Trần Bảo Sơn ít xuất hiện trên màn ảnh rộng, dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và chuẩn bị các dự án điện ảnh. Anh thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ do gia đình sinh sống ở nước ngoài, trong khi công việc chủ yếu diễn ra tại Việt Nam.

Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên cũng gây chú ý khi trở lại với điện ảnh sau khoảng 10 năm vắng bóng. Trần Bảo Sơn cho biết niềm đam mê điện ảnh chưa bao giờ mất đi, dù có khoảng thời gian dài tập trung cho kinh doanh. Dự án lần này được anh ấp ủ và chuẩn bị trong nhiều năm, đánh dấu sự trở lại nghiêm túc với lĩnh vực từng giúp mình ghi dấu ấn.

Sau những biến động trong đời tư, Trần Bảo Sơn hiện khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh không chia sẻ nhiều về người đồng hành bên cạnh, thay vào đó tập trung cho công việc và các con. Với nam diễn viên, hai cô con gái chính là niềm vui và cũng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại.