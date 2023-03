Tài tử “Xác ướp Ai Cập”: Cuộc đời đẫm bi kịch, mất tích suốt 10 năm và sự trở lại ngoạn mục làm chấn động cả thế giới

Tài tử "Xác ướp Ai Cập" mất tích suốt 10 năm vì những biến cố trong cuộc đời

Những năm đầu 2000, Brendan Fraser là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng không chỉ trên thế giới mà cả ở Việt Nam. Anh đảm nhận vai nam chính Rick O'Connell, chàng trai ưa phiêu lưu mạo hiểm, dẫn dắt đoàn khảo khổ khám phá các kim tự tháp Ai Cập trong ba phần của bộ phim điện ảnh đình đám The Mummy - Xác ướp Ai Cập.

Ngoài ra, Brendan Fraser còn đóng nhiều bộ phim khác như George of the Jungle (Chúa tể rừng xanh), Encino Man, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action, The Quiet American, Crash... Sở hữu ngoại hình điển trai, vạm vỡ, Brendan Fraser từng được mệnh danh là "nam thần cơ bắp" của Hollywood, khiến fan nữ "điên đảo"" một thời.

Đảm nhận vai nam chính trong ba phần phim Xác ướp Ai Cập, Brendan Fraser để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, sau Xác ướp Ai Cập, sự nghiệp của Brendan Fraser có dấu hiệu chững lại. Từ năm 2009, nam tài tử gần như biến mất khỏi giới giải trí. Có nhiều tin đồn về sự "mất tích" và cuộc sống của anh như dính bê bối ma túy, tình dục hay bệnh tật, nhưng Brendan Fraser không lên tiếng.

Năm 2018, Brendan Fraser gây chấn động khi tiết lộ anh từng bị Philip Berk - chủ tịch Hiệp Hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA), đồng thời là cựu chủ tịch giải Quả cầu Vàng quấy rối tình dục vào năm 2003. Theo lời ngôi sao Xác ướp Ai Cập, cả hai gặp gỡ tại khách sạn ở California với lý do công việc. Nhưng sau đó, Philip Berk đã có hành vi quấy rối với anh.

"Tôi cảm thấy mình bị xâm hại. Tôi bỗng cảm thấy mình như đứa trẻ và chỉ muốn khóc", Brendan kể lại với tạp chí GQ. Nam tài tử cho biết, khi ấy anh chỉ biết lao ra khỏi khách sạn và không dám kể với ai ngoài vợ. Việc giữ kín thông tin này cũng như tâm lý sốc vì bị xâm hại khiến Brendan sống trong cảnh sợ hãi và bế tắc suốt thời gian dài.

"Tôi bị trầm cảm suốt nhiều năm. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn sợ hãi. Tôi nghĩ đã đến lúc công khai chuyện này sau nhiều năm giấu diếm", Brendan nói vào thời điểm quyết định công khai "góc khuất đen tối" này cho toàn thế giới.

Brendan Fraser và vợ cũ thời còn mặn nồng.

Nhưng bi kịch của Brendan Fraser không chỉ có thể. Một trong những lý do khiến anh tuột dốc và sống khép kin hơn đó là cuộc sống riêng không thuận lợi. Con trai cả của nam diễn viên được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ khi mới ra đời. Đến năm 2007, Brendan và vợ "đường ai nấy đi" dù trước đó họ từng là cặp đôi hạnh phúc.

Sau khi ly hôn, ngôi sao Xác ướp Ai Cập phải trợ cấp 1,2 triệu USD/năm cho vợ cũ để nuôi ba người con. Nhưng vì sự nghiệp giảm sút, tiền kiếm về không đủ chi trả, nên năm 2013, Brendan Fraser đã làm đơn kêu cứu, yêu cầu tòa án giảm số tiền cấp dưỡng xuống.

Bất hạnh liên tục ập đến khiến Brendan Fraser suy sụp. Anh còn bị hành hạ bởi bệnh tật, di chứng để lại từ những lần quay phim mạo hiểm.

Nam tài tử chia sẻ với tạp chí GQ: "Trước khi xuất hiện trong tập phim thứ 3 của loạt phim Xác ướp Ai Cập, tôi đã gặp phải nhiều chấn thương, dù không nghiêm trọng tới tính mạng, nhưng tôi biết mình đã tự tàn phá cơ thể của mình mất rồi".

Vì chấn thương, Brendan Fraser phải trải qua nhiều ca phẫu thuật xương sống, xương bánh chè... Thậm chí trong suốt 7 năm trời, anh liên tục ra vào bệnh viện để điều trị những chứng bệnh khác nhau.

Sau nhiều năm biến mất khỏi làng giải trí, Brendan Fraser xuống sắc và phát tướng đến mức nhiều người không còn nhận ra chàng tài tử điển trai của "Xác ướp Ai Cập" ngày nào.

Sự trở lại ngoạn mục gây chấn động cả thế giới

Những năm gần, Brendan Fraser dần trở lại với diễn xuất. Sau hàng loạt biến cố, người ta không còn thấy vẻ rắn rỏi, vạm vỡ của chàng tài tử Xác ướp Ai Cập năm nào ở Brendan, mà thay vào đó là hình ảnh một người đàn ông trung niên phát tướng, xuống sắc. Tuy vậy, ngôi sao 54 tuổi không lấy đó làm phiền lòng, mà cố gắng thích nghi và tìm kiếm những vai diễn phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại.

Năm 2022 - 2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Brendan Fraser trên màn ảnh rộng khi anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim The Whale. Đây là vai chính đầu tiên của nam tài tử sau gần 10 năm trầm lắng trên màn ảnh.

Trong phim, Brendan đã thể hiện xuất sắc vai Charlie, một giáo sư đồng tính nặng gần 280 kg. Charlie mắc nhiều căn bệnh, và phải ngồi xe lăn do béo phì. Về sau, dù bệnh tình ngày càng nặng, nhưng ông nhất quyết không đến bệnh viện vì muốn bảo toàn số tiền dành dụm được cho con gái duy nhất. Câu chuyện xúc động của The Whale đã thực sự chạm đến được trái tim của khán giả, khiến nhiều người rơi nước mắt.

Vai diễn vị giáo sư béo phì của Brendan Fraser đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Khi The Whale ra mắt lần đầu tại LHP Venice vào tháng 9/2022, Brendan Fraser đã nhận được tràng pháo tay hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài đến 6 phút. Chứng kiến cảnh tượng này, ban đầu anh mỉm cười, nhưng sau đó bật khóc vì hạnh phúc. Vốn định rời khỏi rạp, nhưng nam tài tử cố nán lại trước tràng vỗ tay chưa dứt của người xem.

Chưa dừng lại ở đó, trong lễ trao giải danh giá Oscar diễn ra mới đây, Brendan Fraser đã được xướng tên cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nam tài tử giành được chiến thắng ngọt ngào sau khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Austin Butler hay Colin Farrell.

Ngôi sao 54 tuổi hạnh phúc đến bật khóc khi nhận giải thưởng danh giá trên sân khấu Oscar. Sau nhiều thăng trầm và buồn tủi trong quá khứ, anh đã trỗi dậy trong vinh quang. Sự trở lại "ngoạn mục" này khiến cả thế giới chấn động và nể phục.

Trên bục nhận giải Oscar danh giá, Brendan xúc động chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn sự ghi nhận này, bởi lẽ mọi thứ sẽ không được như hôm nay nếu mọi người không ủng hộ tôi. Tôi từng rất khó khăn, đã chạm đáy và trở lại đỉnh cao".

Sau nhiều thăng trầm và buồn tủi trong quá khứ, tài tử Xác ướp Ai Cập đã thực sự "trỗi dậy" trong vinh quang và trở thành nhân vật truyền cảm hứng của Hollywood. Sự trở lại đầy"ngoạn mục" của anh khiến cả thế giới chấn động và nghiêng mình nể phục.