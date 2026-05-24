Tài xế công nghệ đóng VAT 10% trên doanh thu: “Người kiếm tiền bằng sức lao động có thể bị thiệt”

Xanh SM đang vận hành đội xe khoảng 100.000 xe (cả ô tô và xe máy), Grab có khoảng 300.000 tài xế, Be Group khoảng 400.000 tài xế, theo B&Company.

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản gửi cho Bộ Tài chính để góp ý dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với tài xế công nghệ.

Đề xuất của VCCI với giả định nghĩa vụ thuế của nền tảng đặt xe là hình thức kinh doanh dựa trên việc phân chia doanh thu được hưởng. Khi đó, thuế giá trị gia tăng mà nền tảng đặt xe phải nộp sẽ tính 10% trên tỷ lệ % doanh thu mà nền tảng đặt xe được hưởng, còn thuế giá trị gia tăng của tài xế sẽ tính 3% trên tỷ lệ % doanh thu mà tài xế công nghệ được hưởng, theo nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh doanh.

Trong khi, với dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế, cũng như cách tính thuế lâu nay, nghĩa vụ thuế được xác định là nền tảng đặt xe có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng 10% đối với toàn bộ doanh thu, không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho rằng loại hình kinh doanh của nền tảng đặt xe là hợp tác phân chia doanh thu được hưởng. Do đó, đề xuất của VCCI là phù hợp về mặt chính sách thuế.

Khi đó, xét theo chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, tài xế sẽ được miễn cả hai loại thuế khi doanh thu được chia nhỏ hơn 1 tỷ đồng/năm, và chỉ nộp thuế khi doanh thu được chia vượt quá 1 tỷ đồng/năm. Lúc này, nghĩa vụ thuế của tài xế là tính thuế giá trị gia tăng 3% và thuế thu nhập cá nhân 1,5% trên phần doanh thu được chia.

Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas

Do đặc thù của hoạt động tài xế gắn với app của nền tảng đặt xe, ông Tuấn cho rằng việc VCCI khi đề xuất cơ quan soạn thảo sửa quy định theo hướng tổ chức chỉ kê khai và nộp thay thuế GTGT cho cá nhân đối với phần doanh thu được chia theo hợp đồng, là phù hợp về mặt thực tiễn chính sách.

"Đề xuất của VCCI nhằm tạo ra sự công bằng cho tài xế công nghệ, họ chỉ cần nộp thuế giá trị gia tăng 3%, theo đúng quy định về thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Việc nộp thuế giá trị gia tăng 10% trên doanh thu có thể gây thiệt thòi cho tài xế công nghệ, những người đang kiếm tiền bằng sức lao động”, ông Tuấn nói.

Theo dữ liệu khảo sát của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, thu nhập trung bình của nhóm tài xế tham gia khảo sát là 8,7 triệu đồng. Để hình dung nghĩa vụ thuế, cần quy đổi ngược từ thu nhập sang doanh thu. Với đặc thù nghề tài xế công nghệ, thu nhập thực nhận thường là phần còn lại sau khi trừ chiết khấu nền tảng, chi phí xăng xe, khấu hao phương tiện, điện thoại, ăn uống và các chi phí vận hành khác. Điều này đồng nghĩa doanh thu thực tế của tài xế thường cao hơn đáng kể mức thu nhập 8,7 triệu đồng/tháng. Nếu giả định biên lợi nhuận ròng của tài xế vào khoảng 35-40% doanh thu (mức được nhiều tài xế chia sẻ) thì thu nhập 8,7 triệu đồng/tháng sẽ tương ứng doanh thu khoảng 21,7-24,8 triệu đồng/tháng, tức khoảng 260-300 triệu đồng/năm. Với mức doanh thu này, nếu áp dụng theo đề xuất của VCCI, tài xế công nghệ vẫn thấp hơn ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng/năm nên có thể chưa thuộc diện phải nộp VAT 3% và thuế thu nhập cá nhân 1,5%. Trong khi đó, theo cách tính hiện nay, nền tảng đặt xe kê khai VAT 10% trên toàn bộ doanh thu cuốc xe. Nếu quy chiếu trên mức doanh thu khoảng 22-25 triệu đồng/tháng, phần VAT tương ứng vào khoảng 2-2,5 triệu đồng/tháng tính trên doanh thu tạo ra từ hoạt động chạy xe.



