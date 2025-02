Tài xế ô tô mở cửa khiến người đi xe máy ngã văng ra đường: Pha bẻ lái "xuất thần" của xe bán tải khiến tất cả thở phào

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giao thông vô cùng nguy hiểm khiến nhiều người thót tim. Theo như chia sẻ, sự việc được camera an ninh ghi lại vào khoảng 10h08 ngày 6/2 tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào thời điểm trên cho thấy một chiếc ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát) đang dừng đỗ tại khu vực ngã ba đường.

Lúc này, tài xế ngồi trong ô tô đột ngột mở cửa xe mà không quan sát nên đã gây ra va chạm với người đi xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm, người đàn ông điều khiển xe máy đã ngã văng, lăn nhiều vòng rồi nằm sõng soài ra đường... Đúng lúc này, một ô tô bán tải chạy đến nhưng may mắn tài xế đã phản ứng nhanh, kịp thời đánh lái để tránh không cán vào người điều khiển xe máy.

Đoạn clip ghi lại toàn cảnh vụ va chạm sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bủn rủn tay chân. Nhiều người cảm thấy may mắn khi tài xế xe bán tải đã xử lý kịp thời tránh gây ra vụ tai nạn đáng tiếc. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên án hành vi mở cửa ô tô thiếu quán sát của nam tài xế xe con.

Theo tại Điểm q, Khoản 5, Điểm b, Khoản 10, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ôtô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ôtô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

q) Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn.

10. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Vi phạm quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông: Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1; Điểm c Khoản 2; Điểm b, Điểm g, Điểm h, Điểm n, Điểm o, Điểm p, Khoản 3; Điểm a, Điểm c, Điểm d Khoản 4; Điểm c, Điểm d, Điểm e, Điểm h, Điểm n, Điểm o, Điểm q Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 9 Điều này.

Như vậy, theo quy định nêu trên, từ 1.1.2025, mở cửa ôtô gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt như sau:

- Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

- Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Mức xử phạt nói trên tăng gấp 36-50 lần so với Nghị định 100/2019 (đã hết hiệu lực).