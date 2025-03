Tài xế xe 20A – 007.05 hành hung người khác sau va chạm giao thông

Trưa 8/3, thông tin với PV VTC News, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an phường Trần Thành Ngọ (Kiến An, Hải Phòng) đang xác minh, xử lý vụ việc thanh niên hành hung tài xế xe ô tô sau va chạm giao thông trên đường phố quận Kiến An.

Sáng cùng ngày, nhiều clip, hình ảnh được người dân chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc một thanh niên đi xe biển số 20A – 007.05 đang chạy trên đường phố Trần Thành Ngọ (Kiến An, Hải Phòng) dừng xe giữa đường rồi hành hung tài xế xe ô tô đi phía sau.

Thanh niên chặn đầu, đạp cửa xe ô tô phía sau và tấn công tài xế trên đường Trần Thành Ngọ (Kiến An, Hải Phòng) sáng 8/3.

Theo hình ảnh camera trích xuất từ xe ô tô và người dân ghi lại tại hiện trường vụ việc vào buổi sáng 8/3, xe ô tô BKS 20A – 00705 đang chạy trên đường Trần Thành Ngọ thì đột ngột dừng lại, khiến nhiều xe khác phải phanh gấp.

Ngay sau đó, thanh niên đi xe nêu trên tiến đến đạp, giật cửa xe ô tô phía sau mang BKS 15A-360.92 và cầm một đoạn gậy ngắn liên tiếp tấn công tài xế. Thấy vậy, nhiều người dân đi đường vào can ngăn thì bị thanh niên đe dọa, hành hung.

Bức xúc trước hành động nêu trên, nhiều người dân lao vào “tẩn” cho thanh niên này một trận, đồng thời khống chế, giao cho lực lượng công an địa phương xử lý. (Ảnh cắt từ clip)

Bức xúc trước hành động nêu trên, nhiều người dân lao vào khống chế hắn và gọi điện cho lực lượng công an địa phương đến xử lý vụ việc.

Sau đó, một CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã có mặt, phối hợp với Công an phường Trần Thành Ngọ đưa thanh niên trên và mời những người có liên quan, đưa phương tiện về trụ sở Công an phường.