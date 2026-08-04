Brooklyn Beckham và vợ con nhà tỷ phú nghỉ dưỡng tại biệt thự 15 triệu bảng, né Beckham - Victoria

Dù lưu trú tại cùng một khu vực trên bờ biển nước Pháp, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz dường như hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Victoria và David Beckham, tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa bên người cha đỡ đầu nổi tiếng.

Mới đây, Brooklyn Beckham cùng bà xã Nicola Peltz đã đăng tải loạt ảnh ghi lại kỳ nghỉ hè xa xỉ tại Nice (Pháp). Cặp đôi lưu trú trên du thuyền riêng và nghỉ dưỡng tại dinh thự xa hoa trị giá 15 triệu bảng Anh thuộc sở hữu của danh ca Elton John - cha đỡ đầu của Brooklyn. Biệt thự mang phong cách Belle Epoque mang tên Castel Mont-Alban vốn là điểm đến quen thuộc mỗi mùa hè của Elton John cùng gia đình, đồng thời từng là nơi đón tiếp chính David và Victoria Beckham trong những năm tháng tình cảm gia đình còn mặn nồng.

Brooklyn Beckham cùng bà xã Nicola Peltz tận hưởng kỳ nghỉ (Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

(Ảnh: IG)

Đáng chú ý, chuyến đi diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham đang ở mức vô cùng căng thẳng. Trong khi vợ chồng David - Victoria di chuyển trên du thuyền hạng sang Seven trị giá 16 triệu bảng và dùng bữa tại một nhà hàng ở St Tropez, Brooklyn và vợ lại xuất hiện tại một tiệm kem chỉ cách đó chưa đầy 5 phút đi bộ. Sự trùng hợp về mặt địa lý nhưng hoàn toàn xa cách về mặt tình cảm cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bên.

David Beckham và vợ cũng xuất hiện ở đây (Ảnh: BackGrid)

Mặt khác, sự xuất hiện của Elton John bên cạnh vợ chồng Brooklyn trong bữa tối tại ban công biệt thự được truyền thông nhận định là động thái ngầm thể hiện sự ủng hộ của danh ca dành cho con nuôi, bất chấp mối quan hệ hữu nghị kéo dài hơn 30 năm giữa ông và vợ chồng Beckham.

Rạn nứt giữa Brooklyn và gia đình bùng nổ công khai từ đầu năm nay. Vào tháng 1, cậu cả nhà Beckham bất ngờ đưa ra tuyên bố dài 6 trang, chính thức thông báo rút khỏi "Thương hiệu Beckham". Anh cáo buộc bố mẹ tìm cách kiểm soát cuộc sống cá nhân, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Nicola Peltz. Trước đó, Brooklyn đã chặn tài khoản của bố mẹ trên mạng xã hội và yêu cầu mọi giao tiếp liên quan phải thông qua đại diện pháp lý.

Gần đây nhất, Brooklyn tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu giao đồ ăn. Đoạn clip mang nội dung được cho là mỉa mai gia đình khiến dư luận phản ứng gay gắt, trong khi các nguồn tin cận huyết cho biết vợ chồng David Beckham vô cùng tổn thương trước những động thái từ con trai trưởng. Hiện tại, cả hai bên vẫn chưa đưa ra thêm bình luận chính thức nào về các diễn biến mới nhất này.