Tạm giữ hình sự chủ nhà nghỉ Zin

Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Thị Hồng, sinh năm 1968; trú tại xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (là chủ nhà nghỉ Zin) về hành vi Chứa mại dâm.

Trước đó, ngày 16/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Công an xã Hải Xuân kiểm tra tại nhà nghỉ Zin thuộc thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái phát hiện 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.



Qua kiểm tra phòng 201, lực lượng chức năng phát hiện N.L.K, sinh năm: 2008, trú tại thành phố Móng Cái đang mua bán dâm với V.T.H, sinh năm 1976 cũng trú tại thành phố Móng Cái. Tại phòng 203 có T.P.A; sinh năm 2008, trú tại thành phố Móng Cái đang mua bán dâm với V.T.H, sinh năm: 1980, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.



Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái xác định người tổ chức cho hành vi mua dâm là Đặng Thị Hồng. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.