Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Chu Văn Năm

07-12-2025 - 07:53 AM | Xã hội

Chu Văn Năm bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 6/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự đối tượng Chu Văn Năm (sinh năm 1985) ở phường Chũ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Được biết, vụ việc xảy ra tối ngày 5/12, tại khu vực tổ chức Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025 trên địa bàn phường Chũ.

Tạm giữ hình sự Chu Văn Năm- Ảnh 1.

Đối tượng Chu Văn Năm.

Đối tượng Chu Văn Năm sau khi sử dụng rượu, bia đã có hành vi trêu ghẹo trẻ vị thành niên tại khu vực lễ hội. Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ nhắc nhở, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự tại khu vực tổ chức sự kiện, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh địa phương trước sự chứng kiến của người dân, du khách và đại biểu tham dự Lễ hội.

Theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự, hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị xử lý với khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục củng cố chứng cứ liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân cả nước Nổi bật

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 27 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 27 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

22:21 , 06/12/2025
Bắt Giám đốc Bùi Quang Huy sinh năm 1986

Bắt Giám đốc Bùi Quang Huy sinh năm 1986

21:59 , 06/12/2025
Người từng chuyển tiền cho chủ số điện thoại 0879567174 trình báo ngay công an

Người từng chuyển tiền cho chủ số điện thoại 0879567174 trình báo ngay công an

21:26 , 06/12/2025
Bắt tạm giam Lê Văn Khánh sinh năm 2006

Bắt tạm giam Lê Văn Khánh sinh năm 2006

20:00 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên