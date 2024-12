Tạm giữ hình sự Phàn Văn Canh

Ngày 05/12, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phàn Văn Canh, sinh năm 1966, trú tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình về hành vi Giết người.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 04/12, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà của con trai mình là Phàn Tiến S. (sinh năm 1990), Phàn Văn Canh và Triệu Dào C., sinh năm 1966 (là em vợ của Canh) xuống gian bếp ngồi sưởi lửa, trong khi nói chuyện thì 2 anh em xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Canh tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Giang

Canh đã sử dụng 1 con dao nhọn gây thương tích cho C., do bị thương tích nặng, C. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Canh đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và khai báo hành vi của mình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Quang Bình điều tra xác minh. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.