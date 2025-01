Tạm giữ hình sự "thủ lĩnh" Nguyễn Đức Linh và 9 đồng phạm

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, tháng 1/2025, Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an thành phố Cẩm Phả đã tổ chức kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 01 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Đức Linh, sinh năm 1983, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo làm "thủ lĩnh", thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác gồm:

Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1987, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và 6 đối tượng trú tại tỉnh Quảng Ninh gồm: Nguyễn Minh Hưng, sinh năm 1989, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1987, trú tại tổ 59, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long; Vũ Tiến Sĩ, sinh năm 1997, trú tại tổ 7A, khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long; Phạm Mạnh Hưng, sinh năm 1993, trú tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long; Đỗ Văn Chung, sinh năm 1986, trú tại tổ 5, khu 7B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả; Lê Duy Tùng, sinh năm 1995, trú tại tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đao, thành phố Hạ Long.

Các đối tượng được thuê đến ăn ở và sinh hoạt tập trung, có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài ra, còn có 02 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ thành phố Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cẩm Phả, cho biết: Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này không mới, các đối tượng gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ Công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà bọn chúng tự dựng lên.

Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng lập sẵn để chiếm đoạt. Và một số thủ đoạn nữa mà đã được tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều lần.

Ban đầu xác định các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỉ 999 triệu đồng.

“Quy mô nhóm này ban đầu là 10 đối tượng, quá trình điều tra xác định bọn chúng câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ. Trong đó có sự phân công cụ thể từ đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, quét sinh trắc học để chuyển tiền” Thiếu tá Trần Quang Vĩnh cho biết thêm.

Nhận định về nguyên nhân mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo rất nhiều lần nhưng người dân vẫn dính bẫy của các đối tượng lừa đảo, theo Trung tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả do nhận thức về pháp luật và tâm lý, bản lĩnh của người dân còn hạn chế. Mặc dù không vi phạm pháp luật nhưng khi bị các đối tượng giả làm Công an đe dọa, nạn nhân vẫn chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả đã ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng trên và tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian Tết Nguyên đán sắp tới, Công an thành phố Cẩm Phả sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp thành phố trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao để răn đe, phòng ngừa xã hội.