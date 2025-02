Rosé (BLACKPINK) phá vỡ kỷ lục của Mariah Carey

Hôm nay (11/2, giờ Hàn Quốc), trong một bài viết xem trước, Billboard đã đưa tin rằng "APT" của Rosé đã giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Global Excl. U.S. cho bảng xếp hạng ngày 15 tháng 2 năm 2025. Với thành tích này, "APT." đã giữ vị trí số 1 trong 15 tuần liên tiếp, vượt qua kỷ lục trước đó là 14 tuần, được nắm giữ bởi ca khúc kinh điển về ngày lễ Giáng sinh "All I Want for Christmas Is You" của Mariah Carey.

Tuy nhiên, "APT." đã tụt một bậc xuống vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200. Ở bảng xếp hạng này, ca khúc của Rosé trước đó đã giữ vị trí số 1 trong 12 tuần liên tiếp. Trong khi đó, trên Billboard Hot 100, bài hát tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng của mình, lọt vào bảng xếp hạng trong 16 tuần liên tiếp và hiện đang xếp ở vị trí số 6.

Được phát hành dưới dạng đĩa đơn phát hành trước từ album đầy đủ đầu tiên có tên ROSIE của Rosé vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, "APT." đã nhận được phản ứng bùng nổ khi ra mắt. Bài hát đã cho thấy độ bền đáng kinh ngạc, leo trở lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100, cuối cùng đạt đến vị trí cao nhất ở vị trí số 2 vào ngày 28 tháng 1 năm 2025. Bài hát cũng thể hiện tốt trên Bảng xếp hạng đĩa đơn chính thức của Vương quốc Anh Top 100, duy trì vị trí số 2 trong năm tuần liên tiếp. Ngoài ra, album đầu tay của Rosé, "ROSIE", đã ra mắt ở vị trí số 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200, lập kỷ lục mới về album của nghệ sĩ nữ K-pop có thứ hạng cao nhất trong lịch sử.