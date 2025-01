Tạm thời cho ô tô đi vào làn khẩn cấp trên tuyến vành đai 3 TP Hà Nội

Chiều 24/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, do lưu lượng phương tiện từ trung tâm Thành phố ra cửa ngõ Thủ đô tăng cao, do vậy từ 16h hôm nay (24/1) - 6h sáng mai (25/1), lực lượng CSGT Hà Nội phân làn cho phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3.

Lúc 16h15 hôm nay, dòng xe ùn ứ kéo dài cả đường Vành đai 3 trên cao và phía dưới (đoạn từ BigC Thăng Long đến Pháp Vân), tại các lối lên xuống xe chen nhau nhích từng chút một.

“Các phương tiện được đi vào làn khẩn cấp lưu ý chủ động giữ khoảng cách, tốc độ, phòng ngừa tai nạn và nhường đường khi có tín hiệu xe ưu tiên.

Trong thời gian phân làn, lực lượng CSGT không xử phạt vi phạm làn khẩn cấp. Các xe môtô của CSGT tuần tra lưu động, hỗ trợ giải quyết sự cố và hỗ trợ các xe ưu tiên”, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin.

Cũng theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, chiều 24/1, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2024, rất đông người dân, lao động tại Hà Nội hối hả trở về quê để bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Dòng ô tô xếp hàng 2, hàng 3 trên Vành đai 3 hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, trên tuyến Quốc lộ 1 cũ, các phương tiện cá nhân và xe khách nối đuôi di chuyển theo hướng ra ngoại thành.

Tuyến đường Giải Phóng cũng bắt đầu ùn tắc từ 15h30, càng dần về giờ tan tầm càng ùn ứ. Hàng nghìn phương tiện chật vật nhích từng mét trên đường Giải Phóng.

Đặng Anh Túc (21 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) quyết định tự chạy xe máy về quê ở Hà Nam. "Do ở nhà có việc quan trọng nên tôi phải về trước ngày 26 âm lịch. Hôm qua, tôi đặt xe khách nhưng nghĩ vừa tắc đường vừa tốn kém nên phút cuối lại huỷ", Túc chia sẻ.

Nhiều người chọn phương án đi xe máy về quê thay vì đi xe khách.

Giống như Anh Túc, Thảo Vân gọi taxi từ 13h nhưng không có người nhận. Sau gần 1 giờ đắn đo, Vân quyết định chọn xe máy làm phương tiện về quê ăn Tết.

"Đây là lần đầu tiên em thử cảm giác tự đi xe về quê. Quãng đường hơn 80km về Ninh Bình có lẽ sẽ mất khoảng 3-4 giờ đồng hồ", Vân nói.

Hôm nay và ngày mai là cao điểm người dân về quê nên dự báo nhiều tuyến đường gặp tình trạng đông đúc, dễ xảy ra ùn tắc do lưu lượng giao thông lớn.