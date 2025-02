Tân binh gầm cao cỡ nhỏ hứa hẹn là 'át chủ bài' của Kia chốt giá hơn 250 triệu đồng, liệu có về Việt Nam?

Theo Times of India , Kia Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ Syros đến thị trường Ấn Độ, với giá bán khởi điểm từ 8,99 lakh Rs (tương đương khoảng hơn 250 triệu đồng). Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao tới tay khách hàng vào giữa tháng 2.

Syros được cung cấp với hai tùy chọn động cơ và sáu phiên bản: HTK, HTK (O), HTK Plus, HTX, HTX Plus và HTX Plus (O).

Về thiết kế, Kia Syros sở hữu diện mạo hoàn toàn mới, dựa trên ngôn ngữ thiết kế toàn cầu của Kia.

Xe lấy cảm hứng thiết kế từ Carnival, EV3 và EV9. Syros nổi bật với kiểu dáng vuông vức và thẳng đứng, cụm đèn pha LED xếp chồng theo chiều dọc đặt ở hai bên cản trước.

Cụm đèn pha này bao gồm ba đèn chiếu LED và đèn chạy ban ngày LED độc đáo, tương tự như những gì chúng ta đã thấy trên Carnival mới.

Phần trên của mặt trước được thiết kế kín, mang hơi hướng của một chiếc xe điện. Các khe hút gió được tích hợp vào phần dưới màu đen, nổi bật với đường viền bạc tương phản.

Nhìn từ bên hông, Kia Syros nổi bật với các cột A, C và D màu đen, kết hợp với cột B cùng màu thân xe, tạo nên một đường viền cửa sổ mượt mà và liền mạch.

Các điểm nhấn khác bao gồm ốp nhựa dày trên vòm bánh xe, tay nắm cửa thiết kế phẳng, đường gân nổi bật ở đường viền cửa sổ phía sau và bộ mâm hợp kim 17 inch 3 cánh độc đáo.

Phần đuôi xe với thiết kế cao mang dáng dấp của một chiếc minivan, cụm đèn hậu hình chữ L được đặt cao ôm quanh kính chắn gió phía sau và cản sau có lớp hoàn thiện hai tông màu đen và bạc đầy phong cách.

Kích thước tổng thể của Kia Syros 2025 lần lượt là 3.995 x 1.800 x 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.550 mm. So với Sonet, Syros rộng hơn 10 mm, cao hơn 55 mm và chiều dài cơ sở lớn hơn 50 mm. Sức chứa khoang hành lý 465 lít, lớn hơn đáng kể so với mức 385 lít của Sonet.

Về nội thất và tính năng, Syros được trang bị đầy đủ tiện nghi. Xe sở hữu màn hình kép 12,3 inch cho hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ, sạc không dây, kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay, cập nhật OTA, công nghệ xe kết nối, ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh Harman Kardon 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh đỗ điện tử, hàng ghế thứ hai có thể ngả và trượt với tựa tay trung tâm và chức năng gập 60:40, sáu túi khí, camera 360 độ và gói ADAS cấp 2.

Gói ADAS bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù và nhiều tính năng khác.

Mẫu SUV cỡ nhỏ này có hai tùy chọn động cơ.

Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp 1.0 lít, 3 xi-lanh, sản sinh công suất 120 mã lực và mô-men xoắn 172Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số DCT 7 cấp.

Tùy chọn thứ hai là động cơ diesel tăng áp 1.5 lít, 4 xi-lanh, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 250Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp.

Động cơ xăng tương tự cũng được sử dụng trên Hyundai i20 N-line, Venue và Kia Sonet. Động cơ diesel cũng được trang bị trên Hyundai Venue, Creta, Carens, Seltos và Sonet.

Kia Syros hứa hẹn sẽ là chủ lực doanh số mới cho Kia khi dự kiến tiếp nối thành công của 2 mẫu xe đi trước là Seltos và Sonet.

Tương tự 2 mẫu SUV ra mắt tại Ấn Độ và có cùng chữ S trong tên gọi là Seltos và Sonet trước đó, Kia Syros sẽ tham gia vào các thị trường khác trong tương lai. Nếu theo bước Seltos và Sonet, trong số các quốc gia xe rộng cửa gia nhập có thể có cả Việt Nam.