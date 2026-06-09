Tân binh Kpop gây bão sân bay với phụ kiện “chuẩn rể Việt” không ai ngờ tới

Vừa qua, tại sân bay, nam thần tượng tay xách… túi thuốc Long Châu, kèm theo là áo phông in chữ "HANOI" như một cách bày tỏ tình cảm chân thành với thành phố và con người Việt Nam. Với trang phục ấn tượng, chỉ sau một khoảnh khắc xuất hiện, Ryul nhanh chóng được người hâm mộ phê duyệt "đạt tiêu chuẩn làm rể Việt".

Một chi tiết được cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính sự xuất hiện bí ẩn của túi thuốc Long Châu. Có người lo lắng nam idol bị ốm hay có vấn đề về sức khỏe. Người khác cho rằng hẳn fan nào đó tặng quà cho thần tượng, "tiện" để quà trong chiếc túi độc đáo. Một "giả thiết" hài hước khác đang nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng chính là… Ryul đang "đu trend" túi thời trang nylon nghìn đô hot rần rần gần đây.

Ryul (nhóm nhạc LNGSHOT) gây chấn động với outfit sân bay "rất Việt Nam". Ảnh: @vokimryul

Được biết, trước đó, hình ảnh nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi (Trung Quốc) xách túi nylon màu vàng lên thảm đỏ đã bất ngờ lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đó là mẫu túi hàng hiệu trị có giá hàng nghìn USD. Cộng đồng mạng Việt Nam nhanh chóng nhận ra "kiểu dáng quen quen", "ngày nào đi chợ cũng gặp" của chiếc túi này và hưởng ứng đầy vui nhộn.

Ngay lập tức, người hâm mộ "đặt lên bàn cân" hình ảnh 2 nam, nữ thần khi xuất hiện cùng một "phụ kiện". Kết luận là ai cũng thần thái ngút ngàn. Có điều chiếc túi của nam idol Kpop có giá chỉ… 0đ, mà ở đâu cũng có nhà thuốc Long Châu, giúp fan Việt dễ dàng "cheap moment" hơn hẳn.

Người hâm mộ thích thú với sự xuất hiện của chiếc túi nylon mang thương hiệu nhà thuốc thân quen. Ảnh: @vokimryul, L.C

Ryul là một thành viên của LNGSHOT - nhóm nhạc nam tân binh gồm 4 chàng trai tài năng trực thuộc công ty More Vision do siêu sao Hàn Quốc Jay Park sáng lập. Ra mắt vào tháng 01/2026, nhóm gây tiếng vang lớn với ca khúc chủ đề đầu tay "Moonwalkin" mang phong cách hiphop cùng cùng đĩa mở rộng "Shot Callers", từ đó sở hữu lượng người hâm mộ đáng nể tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác.

Ngày 07/06, trong đêm diễn thứ hai của nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 (Mỹ Đình, Hà Nội), các chàng trai LNGSHOT đã "đốt cháy" sân khấu với loạt ca khúc ấn tượng và những phần trình diễn đầy mạnh mẽ, tự tin. Không chỉ mang đến âm nhạc, LNGSHOT còn khiến khán giả tan chảy bởi loạt khoảnh khắc đội nón lá, học tiếng Việt đáng yêu, chuẩn "con rể Việt Nam".