Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân binh Kpop gây bão sân bay với phụ kiện “chuẩn rể Việt” không ai ngờ tới

| | Sống

Tân binh Kpop gây bão sân bay với phụ kiện “chuẩn rể Việt” không ai ngờ tới

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, nam idol Hàn Quốc Ryul (thành viên nhóm nhạc tân binh LNGSHOT) còn khiến fan thích thú với outfit đậm “vibe Việt Nam”. Đặc biệt, chiếc túi 0đ được các bạn trẻ hào hứng “cheap moment” hơn bao giờ hết.

Vừa qua, tại sân bay, nam thần tượng tay xách… túi thuốc Long Châu, kèm theo là áo phông in chữ "HANOI" như một cách bày tỏ tình cảm chân thành với thành phố và con người Việt Nam. Với trang phục ấn tượng, chỉ sau một khoảnh khắc xuất hiện, Ryul nhanh chóng được người hâm mộ phê duyệt "đạt tiêu chuẩn làm rể Việt".

Một chi tiết được cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính sự xuất hiện bí ẩn của túi thuốc Long Châu. Có người lo lắng nam idol bị ốm hay có vấn đề về sức khỏe. Người khác cho rằng hẳn fan nào đó tặng quà cho thần tượng, "tiện" để quà trong chiếc túi độc đáo. Một "giả thiết" hài hước khác đang nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng chính là… Ryul đang "đu trend" túi thời trang nylon nghìn đô hot rần rần gần đây.

Tân binh Kpop gây bão sân bay với phụ kiện “chuẩn rể Việt” không ai ngờ tới- Ảnh 1.

Ryul (nhóm nhạc LNGSHOT) gây chấn động với outfit sân bay "rất Việt Nam". Ảnh: @vokimryul

Được biết, trước đó, hình ảnh nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi (Trung Quốc) xách túi nylon màu vàng lên thảm đỏ đã bất ngờ lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng đó là mẫu túi hàng hiệu trị có giá hàng nghìn USD. Cộng đồng mạng Việt Nam nhanh chóng nhận ra "kiểu dáng quen quen", "ngày nào đi chợ cũng gặp" của chiếc túi này và hưởng ứng đầy vui nhộn.

Ngay lập tức, người hâm mộ "đặt lên bàn cân" hình ảnh 2 nam, nữ thần khi xuất hiện cùng một "phụ kiện". Kết luận là ai cũng thần thái ngút ngàn. Có điều chiếc túi của nam idol Kpop có giá chỉ… 0đ, mà ở đâu cũng có nhà thuốc Long Châu, giúp fan Việt dễ dàng "cheap moment" hơn hẳn.

Tân binh Kpop gây bão sân bay với phụ kiện “chuẩn rể Việt” không ai ngờ tới- Ảnh 2.

Người hâm mộ thích thú với sự xuất hiện của chiếc túi nylon mang thương hiệu nhà thuốc thân quen. Ảnh: @vokimryul, L.C

Ryul là một thành viên của LNGSHOT - nhóm nhạc nam tân binh gồm 4 chàng trai tài năng trực thuộc công ty More Vision do siêu sao Hàn Quốc Jay Park sáng lập. Ra mắt vào tháng 01/2026, nhóm gây tiếng vang lớn với ca khúc chủ đề đầu tay "Moonwalkin" mang phong cách hiphop cùng cùng đĩa mở rộng "Shot Callers", từ đó sở hữu lượng người hâm mộ đáng nể tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác.

Ngày 07/06, trong đêm diễn thứ hai của nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 (Mỹ Đình, Hà Nội), các chàng trai LNGSHOT đã "đốt cháy" sân khấu với loạt ca khúc ấn tượng và những phần trình diễn đầy mạnh mẽ, tự tin. Không chỉ mang đến âm nhạc, LNGSHOT còn khiến khán giả tan chảy bởi loạt khoảnh khắc đội nón lá, học tiếng Việt đáng yêu, chuẩn "con rể Việt Nam".

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng

18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng Nổi bật

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước Nổi bật

734 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

734 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

19:20 , 09/06/2026
Phi công kỳ cựu của hàng không Việt Nam vừa chia tay bầu trời sau 45 năm cống hiến với 8.000 chuyến bay an toàn

Phi công kỳ cựu của hàng không Việt Nam vừa chia tay bầu trời sau 45 năm cống hiến với 8.000 chuyến bay an toàn

19:14 , 09/06/2026
Học giả viết cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên của Việt Nam, 600 năm sau tên tuổi gắn với ngôi trường top đầu Hà Nội

Học giả viết cuốn sách giáo khoa toán đầu tiên của Việt Nam, 600 năm sau tên tuổi gắn với ngôi trường top đầu Hà Nội

19:13 , 09/06/2026
Vì sao nhà xưa thường trồng cây mít trong sân nhà?

Vì sao nhà xưa thường trồng cây mít trong sân nhà?

18:26 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên