Tân chủ tịch Fed tuyên bố làm điều ‘bất khả thi’ mà ông Powell để dang dở: Kịch bản lãi suất nào cho NHTW?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì buổi lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông Warsh sẽ phải điều hành một ngân hàng trung ương đối diện với nền kinh tế đầy biến động và với một tổng thống có những kỳ vọng rất rõ về lãi suất.

Ông Kevin Warsh, 56 tuổi, đã chính thức trở thành Chủ tịch thứ 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong kỷ nguyên ngân hàng hiện đại. Ông tiếp quản vị trí này từ người tiền nhiệm Jerome Powell, người đã có 8 năm chèo lái cơ quan quản lý tiền tệ quyền lực nhất thế giới.

Trước đó, ông Powell thường xuyên bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích, do ông từ chối hạ lãi suất nhanh và sâu như người đứng đầu Nhà Trắng mong muốn. Sau khi rời ghế Chủ tịch, ông Powell vẫn tiếp tục giữ chức thống đốc. Đây là lần đầu tiên một cựu Chủ tịch Fed đưa ra quyết định ở lại như vậy trong gần 80 năm qua.

Lễ nhậm chức vào ngày thứ Sáu vừa qua đánh dấu nhiệm kỳ thứ hai của ông Warsh tại Fed. Trước đó, ông từng giữ chức Thống đốc Fed trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011. Đây là thời kỳ Ngân hàng Trung ương Mỹ phải phối hợp chặt chẽ với các quan chức Bộ Tài chính nhằm giải cứu nền kinh tế khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Mặc dù từng đóng góp lớn vào các nỗ lực cứu trợ của Fed, ông Warsh sau đó lại trở nên gay gắt với chính cơ quan này. Ông chỉ trích Fed vì đã duy trì các chính sách thời khủng hoảng quá lâu.

Ông Warsh giành được chiếc ghế quyền lực này sau một cuộc đua khốc liệt bắt đầu từ mùa hè năm 2025. Cuộc cạnh tranh đã thu hút tới 11 ứng cử viên nặng ký, bao gồm cả các quan chức đương nhiệm lẫn cựu quan chức của Fed, các nhà kinh tế học lỗi lạc và những chiến lược gia hàng đầu từ Phố Wall.

Nhiệm kỳ vừa qua của ông Powell liên tục bị bủa vây bởi những lời chỉ trích trực diện từ Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ liên tục yêu cầu Fed phải hành động quyết liệt hơn nữa trong việc cắt giảm lãi suất.

Bất chấp những cáo buộc đó, Fed dưới thời ông Powell thực tế đã giảm lãi suất chuẩn tổng cộng 0,75 điểm phần trăm, trong khi đó từng tăng mạnh tới 4,25 điểm phần trăm trong một giai đoạn dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Mặc dù Tổng thống Trump liên tục gây sức ép đòi hạ lãi suất, thị trường tài chính hiện tại lại đang đặt cược rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong toàn bộ năm 2026. Thậm chí, cơ quan này có khả năng sẽ tăng lãi suất trở lại vào đầu năm 2027.

Giai đoạn ông Powell điều hành Fed cũng ghi nhận thực trạng lạm phát luôn vượt mức mục tiêu 2% trong 5 năm liên tiếp. Đối lập với người tiền nhiệm, tân Chủ tịch Warsh khẳng định ông có thể vừa kiểm soát được lạm phát, vừa hạ được mức lãi suất chuẩn.

Theo CNBC