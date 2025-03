Tấn công liên hoàn ở tỉnh Narathiwat, cực Nam Thái Lan gây nhiều thương vong

Sau khi kiểm tra hệ thống camera an ninh, Cảnh sát huyện Sungai Kolok phát hiện hai ô tô đáng ngờ, chở theo khoảng 10 phiến quân mặc trang phục màu đen.

Hiện trường vụ phiến quân tấn công trụ sở cơ quan chính quyền địa phương ở huyện Sungai Kolok. Nguồn: Thairath

Điều tra ban đầu cho thấy, số phiến quân này đã sử dụng lựu đạn và súng để tấn công trụ sở cơ quan chính quyền địa phương. Sau đó, 3 vụ nổ khác đã xảy ra ở những địa điểm công cộng, gây nhiều thương vong và thiệt hại về tài sản.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng để tiến hành công tác điều tra, truy bắt hung thủ. Sau khi gây án, nhóm phiến quân được cho đã chạy về hướng huyện Tak Bai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân; cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về mọi mặt, nhất là về y tế cho các nạn nhân bị thương. Ông Anutin đã yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường biện pháp an ninh để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác và trình báo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho cảnh sát thông qua đường dây nóng.

Vụ tấn công mới này tiếp tục đặt ra những thách thức an ninh cho khu vực các tỉnh cực Nam Thái Lan, bao gồm tỉnh Narathiwat, Yala và Pattani. Các cơ quan an ninh hiện được đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại bạo lực sẽ tiếp tục xảy ra trong khu vực.