Tấn công mạng tại Việt Nam giảm 4 năm liên tiếp

Theo dữ liệu mới nhất từ báo cáo của Kaspersky Security Network (KSN), trong năm 2024, đơn vị đã ngăn chặn hơn 19,8 triệu mối đe dọa mạng tại Việt Nam. Con số này giảm đáng kể so với tổng số mối đe dọa mạng trong năm 2023 là 29,6 triệu vụ.

Với số liệu thống kê trên, Việt Nam ghi nhận số vụ tấn công mạng giảm đáng kể trong suốt 4 năm liên tiếp. Cụ thể, vào các năm 2022 và 2021, số vụ tấn công mạng bị ngăn chặn lần lượt là gần 42 triệu và 63,5 triệu vụ. So với năm 2018 là 110 triệu trường hợp, sau 7 năm số lượng vụ tấn công mạng giảm còn khoảng 1/5.

" Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc và đang từng bước hoàn thành mục tiêu an ninh mạng do Chính phủ đề ra trong năm 2025, đó là giám sát và đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. Những nỗ lực của Việt Nam cũng được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) ghi nhận thông qua Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu năm 2024 (Global Cybersecurity Index 2024) với số điểm ấn tượng 99,74 ", ông Yeo Siang Tiong, Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của Kaspersky nhận xét.

Hệ thống an ninh mạng tại Việt Nam vừa trải qua một năm nhiều biến động.

Tuy nhiên, trước những tiến bộ và thành tựu trong an ninh mạng quốc gia, Việt Nam tiếp tục đối mặt với vấn nạn tấn công giả mạo và lừa đảo trên trang các trang web trực tuyến. Ước tính trong năm 2024 người Việt mất 18.900 tỷ đồng vì bị lừa đảo trong năm 2024, theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Ông Yeo cho biết thêm tại Việt Nam, một trong những phương thức tấn công mạng phổ biến mà tin tặc thường sử dụng là kỹ thuật tấn công phi xã hội (social engineering). Dựa trên những thông tin cá nhân người dùng chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, kẻ gian sẽ tạo ra đa dạng kịch bản lừa đảo nhằm khiến nạn nhân nghĩ rằng họ sẽ nhận được những lợi ích hấp dẫn từ trang web mà không hay biết đã bị cài cắm sẵn mã độc. " Nguy hiểm hơn, sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp tội phạm mạng tận dụng triệt để thông tin bị rò rỉ để làm các kịch bản lừa đảo thêm phong phú ", ông Yeo nhấn mạnh.

Trước những nguy cơ tấn công mạng diễn biến ngày càng phức tạp, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng hạn chế tải, cài đặt ứng dụng từ các nguồn không đáng tin cậy, thường xuyên cập nhật phần mềm cho thiết bị đang sử dụng; cẩn thận trước yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân từ người lạ, hạn chế chia sẻ thông tin riêng; thận trọng khi nhấn vào các đường link (liên kết) từ nguồn không xác định; tạo mật khẩu mạnh cho tài khoản trực tuyến, tăng cường lớp bảo mật bằng phương thức xác thực 2 yếu tố.