Tận hưởng tại khách sạn 5 sao cùng ưu đãi 30% từ thẻ tín dụng, tại sao không?

Người tiêu dùng đang rất lạc quan về mùa Tết



Sau 2 năm dịch bệnh ròng rã, hoạt động kinh tế trên cả nước đã chính thức được nối lại. Tết nguyên đán cũng lại đang đến gần, hoạt động giao thương cũng đang tất bật hơn. Trong năm nay có điểm đặc biệt là các nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ dịp không chỉ tự mình đưa ra các ưu đãi mà còn phối hợp chặt chẽ hơn với ngân hàng để chương trình khuyến mãi có thể đi sát với người tiêu dùng nhất có thể. Điển hình là các ưu đãi đến 30% tại chuỗi các nhà hàng khách sạn từ VIB, ngân hàng vốn luôn đi đầu trong xu thế thẻ tín dụng.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng đang cho thấy những tín hiệu lạc quan hơn. Cụ thể, theo khảo sát mới đây từ công ty nghiên cứu thị trường Cimigo trên 557 người tiêu dùng trong độ tuổi 18 đến 45, sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, 84% ứng viên được khảo sát cho rằng Tết năm nay tốt hơn năm trước; 62% cho rằng Tết sẽ thú vị hơn.

Ở khía cạnh thu nhập và chi tiêu, một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng được khảo sát cho biết thu nhập sẽ cao hơn và sẵn sàng mở rộng hầu bao cho dịp Tết. Theo đó, có 67% ứng viên cho biết họ có nhiều tiền hơn; Tết sẽ mua sắm nhiều tài sản lớn (56%); đi chơi nhiều hơn (55%); du lịch nhiều hơn (53%).

Hay ở "Báo cáo Xu hướng tiêu dùng Việt Nam 2022: Mua sắm trực tuyến, thanh toán không tiền mặt vừa được Công cụ tìm kiếm và Trình duyệt Cốc Cốc công bố tuần trước cũng cho thấy, Mùa Tết, người tiêu dùng có nhiều kỳ vọng với các nhãn hàng, liên quan đến giá - sản phẩm - dịch vụ.

Theo đó, 2 mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng dịp này là giá và khuyến mãi. Cụ thể, 65,2% người được khảo sát quan tâm đến các chương trình bình ổn giá; 64,7% tìm kiếm những nhãn hàng có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi.

Bên cạnh đó, báo cáo của Cốc Cốc cũng chỉ ra, hoạt động du lịch phục hồi và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nên nhu cầu đối với các dịch vụ cao cấp của người Việt Nam ngày một cao hơn. Điều này có thể được nhận biết qua việc lượng tìm kiếm về các từ khóa "villa", "resort", "khách sạn 5 sao" đều tăng so với quý trước, mức tăng trưởng lần lượt là 53%, 35% và 21%.

Đồng thời, báo cáo của Cốc Cốc còn cho thấy người tiêu dùng đang có xu hướng tiêu dùng không dùng tiền mặt ngày một nhiều hơn. Theo đó, 47% người tiêu dùng được khảo sát lựa chọn phương thức thanh toán hiện đại như chuyển khoản, ví điện tử, thẻ ngân hàng nội địa, thẻ tín dụng.

Hàng nghìn ưu đãi từ ngân hàng cho dịp Tết



Đón chờ mùa mua sắm nhộn nhịp nhất năm, các ngân hàng trong nước và nước ngoài tại Việt Nam đã rục rịch triển khai nhiều chương trình nhằm kích thích tiêu dùng và thu hút khách hàng hơn.

Tại VIB, khi mở thẻ tín dụng tại ngân hàng, khách hàng có thể được cấp hạn mức lên đến 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây cũng là ngân hàng duy nhất trên thị trường có thẻ tín dụng Zero Interest Rate cho phép khách hàng có thể tận hưởng lãi suất 0% trọn đời; phí thường niên dành cho loại thẻ này cũng chỉ ở mức 699.000đ/năm. Ngoài ra, người dùng có nhiều chọn lựa các dòng thẻ khác của nhà băng này để tối đa lợi ích cho mọi chi tiêu theo nhu cầu của mình, như thẻ Cashback hoàn tiền lên đến 10%; thẻ Happy Drive tặng đến 500 lít xăng một năm; thẻ Travel Élite phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,75% và miễn phí 4 lần/năm sử dụng lounge ở các sân bay quốc tế, …

Trong dịp cuối năm, tất cả khách hàng sử dụng các loại thẻ tín dụng VIB Cash Back, VIB Travel Élite, VIB Happy Drive, VIB Zero Interest Rate, VIB Premier Boundless, VIB Online Plus 2in1, VIB Family Link còn được giảm đến 30% khi tận hưởng dịch vụ cao cấp tại một trong các các nhà hàng, khách sạn 5 sao hàng đầu như New World, Sheraton, Shang Palace, El Gaucho, InterContinental Saigon.

Hay tại HSBC, nhân dịp mùa lễ hội cuối năm, nhà băng này đang triển khai chương trình miễn phí năm đầu cho các chủ thẻ tín dụng, đồng thời hoàn tiền lên đến 1,8 triệu đồng cho các chủ thẻ mới; giảm đến 50% cho các giao dịch mua sắm, du lịch, ẩm thực; hoàn 8% khi mua sắm trực tuyến hoặc đi siêu thị

Ngoài ra, các hình thức khuyến mãi trên thị trường cũng rất đa dạng. Một số ngân hàng không chỉ hoàn tiền còn đưa ra các chương trình khuyến mãi khác cho khách sử dụng dịch vụ ngân hàng để thanh toán như tặng quà, rút thăm may mắn, lì xì, ...

Bên cạnh việc liên kết với ngân hàng để đưa ra các chương trình khuyến mãi, không ít nhãn hàng cũng đã chủ động đem đến các ưu đãi riêng cho khách hàng của mình nhân dịp Tết. Điều này giúp cho người tiêu dùng khi chi tiêu qua thẻ hay kênh ngân hàng sẽ được lợi hơn rất nhiều so với thanh toán bằng tiền mặt.