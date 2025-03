Tăng 35 hạng trong kỳ thi, cô bé về nhà nhưng ở cửa mãi không chịu vào, mẹ ra xem rồi giật mình khi thấy sinh vật trên tay em

Để khuyến khích tinh thần học tập của học sinh, các trường thường áp dụng nhiều hình thức khen thưởng khác nhau. Có trường tặng phần thưởng vật chất, có trường chỉ động viên bằng lời nói, hoặc trao giấy khen, tem hoa đỏ trên bài tập. Đặc biệt, ở các trường tư thục với mức học phí cao và ngân sách dồi dào, học sinh có thể nhận được những phần thưởng giá trị hơn, thậm chí là tiền mặt.

Ví dụ, nhiều trường tư thục ở Trung Quốc thường trao phần thưởng cho top 10 hoặc thậm chí top 100 học sinh xuất sắc nhất toàn trường, với số tiền thưởng khác nhau. Đối với một số trường mới thành lập, mức thưởng có thể còn cao hơn. Vì vậy, có phụ huynh hay nói đùa rằng con đi học mà kiếm lại được cả tiền học phí. Tất nhiên, những trường hợp như vậy không nhiều, nhưng đa số học sinh vẫn có thể nhận được một số phần thưởng từ trường.

Bên cạnh đó, một số trường học, để vừa giảm chi phí vừa tạo sự hứng thú cho học sinh khi nhận thưởng, đã áp dụng những cách khá đặc biệt. Chẳng hạn như mới đây, theo báo cáo của Truyền hình Trùng Khánh số 1, vào ngày 28/2, một trường học ở Từ Châu, Giang Tô đã thưởng cho học sinh có thành tích học tập tiến bộ... một con gà trống.

Cô bé được nhận một con gà trống vì có thành tích học tập tiến bộ

Trong đoạn clip được một phụ huynh của trường đăng tải lên MXH có thể thấy cảnh một cô bé vừa cười ngại ngùng vừa thập thò ở cửa mãi không chịu vào nhà. Hóa ra cô bé vừa đạt thành tích vượt bậc là tăng 35 bậc trong kỳ thi khảo sát và được thưởng một chú gà trống mang về nhà. Thấy cảnh tượng này, phụ huynh của em vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

Theo lời cô bé, trường còn trao thưởng cả mía và cá cho học sinh xuất sắc. Phụ huynh nhận xét đây là một ý tưởng sáng tạo.

Một số cư dân mạng bình luận rằng hình thức khen thưởng này không chỉ khuyến khích học sinh học tập mà còn khiến phụ huynh có động lực thúc đẩy động lực học hành của học sinh hơn nữa.

- Phần thưởng vừa thiết thực vừa độc đáo, chắc chắn học sinh sẽ có thêm động lực để cố gắng.

- Nhận thưởng xong mang về cả nhà có ngay một bữa ăn ngon, đúng là khuyến khích học tập theo cách đầy sáng tạo.

- Học giỏi không chỉ giúp bản thân tiến bộ mà còn đóng góp thực phẩm cho gia đình, quá hợp lý.

- Thay vì tiền mặt hay quà tặng quen thuộc, phần thưởng này vừa bất ngờ vừa vui, ai mà không thích chứ.

- Trường học có tâm ghê, phần thưởng không chỉ kích thích học sinh mà còn khiến cả gia đình vui vẻ.

- Cứ đà này, tương lai có khi học sinh thi đậu còn được tặng nguyên cả trang trại luôn.

Cô bé hớn hở khi nhận được phần quà này.

Vào tháng 3 năm ngoái, Trường Tiểu học Trung tâm Dương Than, thành phố Quảng Đức, tỉnh An Huy (Trung Quốc) cũng từng trao gà làm phần thưởng cho học sinh xuất sắc. Trường còn tổ chức lễ trao giải trong buổi khai giảng, tặng giấy khen và một con gà cho top 5 học sinh giỏi nhất mỗi khối.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì so với Trường Tiểu học Tường Phúc, quận Thanh Bạch Giang. Vào ngày 8/1/2025, giáo viên chủ nhiệm lớp 4-2 đã tặng phần thưởng cuối kỳ cho mỗi học sinh một củ cải trắng to. Đặc biệt, toàn bộ số quà này đều do thầy cô tự bỏ tiền túi ra mua.

Có thể nói, những phần thưởng này không chỉ tạo niềm vui mà còn giúp học sinh cảm thấy tự hào về thành tích của mình. Khi phụ huynh thể hiện sự phấn khởi một cách chân thật, điều đó còn có tác động tích cực hơn cả những lời khen thông thường.

Theo Sohu