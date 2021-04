Tăng bán sản phẩm bản quyền, Vinaseed (NSC) lãi quý 1 cao gấp đôi cùng kỳ

Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (mã CK: NSC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần quý 1 đạt 245 tỷ đồng tăng 11,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 81 tỷ đồng tăng gần 10 tỷ đồng so với quý 1/2020. Trong kỳ chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 25% và 24% so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt gần 34 tỷ đồng tăng cao gấp đôi so với quý 1/2020, trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 33,3 tỷ đồng.

Vinaseed cho biết lợi nhuận quý 1 tăng cao là do công ty tăng cơ cấu bán sản phẩm bản quyền và kiểm soát chi phí hợp lý, hợp lệ.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ 2021, NSC đặt mục tiêu kinh doanh năm 2021 với doanh thu 1.800 tỷ đồng và LNST dự kiến đạt 240 tỷ đồng, cổ tức từ 30 – 40%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 NSC đã hoàn thành được 13,6% mục tiêu về doanh thu và 14% mục tiêu về LNST.