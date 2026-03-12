Tăng cường giới thiệu nhân sự có chuyên môn cao, doanh nhân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, nhiệm kỳ này tăng cường giới thiệu những nhân sự có trình độ chuyên môn cao như nhà khoa học, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ tới.
- 12-03-2026Chi tiết bảng lương công an nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1-7-2026
- 12-03-2026Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2026, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng
- 12-03-20265 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là những ai?
Ngày 12/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội
Trả lời báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội
Theo bà Yên, trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều kết hợp hài hòa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu. Ngoài phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín của người ứng cử, cơ cấu đại biểu tiếp tục chú trọng đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu người ngoài đảng, người dân tộc thiểu số.
“ Bên cạnh đó, nhiệm kỳ này tăng cường giới thiệu những nhân sự có trình độ chuyên môn cao như nhà khoa học, trí thức, doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội
Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, có 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định). Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người. Về cơ cấu kết hợp có 392 ứng viên là nữ (45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 187 người, tỷ lệ 21,64%; dân tộc thiểu số có 188 người, tỷ lệ 21,76%; ngoài Đảng có 64 người, tỷ lệ 7,41%; tái cử có 236 người, tỷ lệ 27,31%. Số người tự ứng cử là 5. Về ứng cử viên đại biểu HĐND, ở cấp tỉnh, tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu là 2.552 người/4.217 ứng cử viên.
Đại đoàn kết