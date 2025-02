Tăng dựng đứng hơn 70% từ đầu năm, một cổ phiếu liên tục đưa cổ đông “lên đỉnh”, điều gì đang diễn ra?

Giữa đà hồi phục của thị trường chứng khoán, cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng sản Bắc Kạn cũng tranh thủ bật tăng mạnh mẽ. Đáng nói, cổ phiếu này đã “bay cao” kịch trần phiên thứ 5 liên tiếp, qua đó dừng tại mức 24.900 đồng/cp chốt phiên 4/2. Thị giá BKC đã tăng mạnh tới 74% giá trị chỉ sau 1 tháng.

Đà tăng dựng đứng của BKC giúp thị giá liên tiếp lập đỉnh lịch sử kể từ đầu năm, vốn hóa thị trường theo đó đạt gần 300 tỷ đồng.

Lợi nhuận 2024 tăng bằng lần, lên cao kỷ lục

Mới đây, Khoáng sản Bắc Kạn đã công bố BCTC quý 4/2024 với kết quả tích cực. Doanh thu thuần kỳ này tăng 32% so với cùng kỳ lên 239 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp quý 4 cao gấp gần 6 lần lên 48 tỷ, tương đương biên LNG đạt 20%, cải thiện mạnh so với mức 5% của quý 4/2023.

Kết quả, BKC lãi trước thuế 37 tỷ, tăng trưởng 1.810% so với số lãi khiêm tốn hơn 2 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Theo doanh nghiệp, do trong quý 4/2024 thị trường tinh quặng kẽm ổn định, công ty tiếp tục bán tinh quặng kẽm tồn kho. Do đó, lợi nhuận tăng đột biến so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của BKC lần lượt đạt 567 tỷ (tăng 29%) và 66 tỷ (tăng 991%). Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi BKC đi vào hoạt động.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của BKC đạt 429 tỷ, tăng 16% so với đầu năm, trong đó hàng tồn kho chiếm 20% có giá trị 87 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 40% so với hồi đầu năm. Ngoài ra, BKC nắm giữ tới 144 tỷ đồng tiền mặt, gấp 6 lần so với mức 27 tỷ đồng thời điểm đầu năm. LNST chưa phân phối tính đến cuối quý 4/2024 đạt 87 tỷ.

Theo tìm hiểu, Khoáng sản Bắc Kạn được thành lập vào tháng 4/2000 và được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có vốn Nhà nước 51% hồi tháng 4/2006. Ngày 18/8/2009, cổ phiếu BKC của công ty chính thức niêm yết trên HNX. Không lâu sau đó, SCIC đã thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại công ty.

Về ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp hiện đang tập trung chính vào khai thác chế biến khoáng sản (quặng chì, kẽm) tại tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận.