Tăng trưởng GDP 2022 của Việt Nam cao nhất trong vòng 25 năm, kinh tế trưởng VinaCapital đánh giá ra sao về triển vọng kinh tế năm 2023?

Báo cáo "Looking Ahead 2023" của VinaCapital cho biết, Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8% trong năm 2022, cao nhất trong vòng 25 năm trở lại đây. Theo đó, mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tiêu dùng sau COVID-19, chiếm gần 2/3 GDP của Việt Nam.

Cụ thể, tiêu dùng doanh số bán lẻ đều ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các tháng năm 2022 và lần đầu tiên tăng trở lại trên mức trước đại dịch vào cuối năm 2022. Bên cạnh đó, lượng khách du lịch nước ngoài đã tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2022, nhưng chỉ đạt khoảng 20% so với mức trước COVID-19.

Song, sang đến năm 2023, VinaCapital dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống còn 6% vì 3 lý do. Thứ nhất, giai đoạn bùng nổ sau COVID-19 của Việt Nam hiện đã kết thúc. Do ngành sản xuất chế tạo đóng góp khoảng 1/4 GDP và xuất khẩu của Việt Nam chiếm hơn 90%/GDP, nên kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động lớn từ sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm "Made in Vietnam" đang chậm lại nhanh chóng.

Thứ hai, việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2023 tăng thêm 2 điểm phần trăm bằng cách thúc đẩy du lịch nước ngoài. việc mở cửa trở lại của Trung Quốc có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam thêm 2% điểm thông qua tăng trưởng du lịch nước ngoài

Cuối cùng, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng Chi tiêu cơ sở hạ tầng từ 4%/GDP năm 2022 lên 7%/GDP năm 2023, điều này sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn của đất nước.

Tăng trưởng thế giới chậm lại sẽ gây áp lực lên Việt Nam

Nhờ nhu cầu của người tiêu dùng Hoa Kỳ và EU đối với "hàng gia dụng", lĩnh vực sản xuất đã đóng góp lớn cho kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và 2021. Theo đó, hoạt động sản xuất vẫn phục hồi đáng kể và đạt đỉnh vào giữa năm 2022. Sau đó, do nhu cầu chậm lại đáng kể khiến sản lượng, việc làm và đơn đặt hàng tại các nhà máy của Việt Nam đều giảm khá mạnh trong nửa cuối năm.

Hàng tồn kho tại các nhà bán lẻ và các công ty Hoa Kỳ như Nike và Lululemon đã tăng khoảng 20% vào năm 2022, dẫn đến các đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam giảm vào cuối năm 2022.

Theo ông Michael Kokalari, các đơn đặt hàng xuất khẩu của nhà máy sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2023 Lý do bởi các nhà bán lẻ ở Mỹ và EU phải mất ít nhất sáu tháng để xử lý hết hàng tồn kho dư thừa. Ngoài ra, doanh số bán nhà ở Mỹ hiện đang giảm với tốc độ nhanh hơn so với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Điều này sẽ làm giảm nhu cầu đối với đồ nội thất và các sản phẩm gia dụng khác sản xuất tại Việt Nam.

Cuối cùng, tác động trễ của việc Fed và ECB tăng lãi suất vào năm ngoái sẽ tiếp tục khiến kinh tế Hoa Kỳ và châu Âu - hai nền kinh tế chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam - chậm lại trong năm 2023.

Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu các sản phẩm "Made in Vietnam"

Báo cáo kỳ vọng lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ phục hồi hoàn toàn vào nửa cuối năm 2023 và số lượng khách du lịch nước ngoài đến thăm Việt Nam sẽ tăng từ khoảng 20% so với mức trước COVID-19 vào năm 2022 lên 50% vào năm 2023.

Du lịch nước ngoài trước đây đóng góp khoảng 10% vào GDP của Việt Nam, vì vậy chúng tôi ước tính rằng việc phục hồi một phần lượng khách du lịch nước ngoài đã đóng góp khoảng 2% vào tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2022. Sự phục hồi liên tục của lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam có thể sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam hơn 2 điểm phần trăm trong năm2023. Điều này sẽ bù đắp cho sự sụt giảm trong lĩnh vực sản xuất.

Nguồn: VinaCapital

"Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ có một số tác động tích cực khác đến nền kinh tế Việt Nam, nhưng việc khách du lịch Trung Quốc quay trở lại hoàn toàn vào nửa cuối năm 2023 sẽ là lợi ích lớn nhất đối với Việt Nam sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách 'Zero COVID'", vị Kinh tế trưởng VinaCapital cho hay.

Phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ tăng trưởng GDP

Theo đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng từ 4%/GDP năm 2022 lên 7%/GDP năm 2023, điều này sẽ giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn của đất nước. Bên cạnh đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng khoảng 50% chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trong năm 2023, từ khoảng 20 tỷ USD vào năm 2022 lên trên 30 tỷ USD vào năm 2023.

Báo cáo cho biết, cơ sở hạ tầng mới là cần thiết để giúp đảm bảo dòng vốn FDI tiếp tục chảy vào Việt Nam trong nhiều năm tới, và các dự án cũng sẽ bù đắp nhiều hơn cho lực cản đối với nền kinh tế Việt Nam do hoạt động sản xuất chậm lại.