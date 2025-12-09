Tăng trưởng kinh tế của TP.HCM năm 2025 đạt hơn 8%

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của UBND TP.HCM trình HĐND TP tại kỳ họp thứ 6, khai mạc ngày 9/12, năm 2025, ước tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,03%. Tổng giá trị GRDP đạt 2,74 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 của TP.HCM ước đạt 8.066 USD. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ thấp nhất với 7.947 USD; Bình Dương đạt 8.554 USD và Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất 14.139 USD (tính cả dầu khí).

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước của TP năm nay ước đạt 748.438 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ; đóng góp 31,2% cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên TP.HCM đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao từ tháng 10.

Hiện công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm khoảng 90% cơ cấu kinh tế của TP.HCM. Năm 2025, rất nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của TP.HCM tăng trưởng tốt, thể hiện sự phục hồi rõ rệt của nền kinh tế.

Tăng mạnh nhất là du lịch, với tổng doanh thu ước đạt 260.000 tỷ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,5%; doanh thu hoạt động ngành vận tải tăng 14,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9%...

Trong năm, có 59.750 doanh nghiệp lập mới với tổng vốn đăng ký và bổ sung ước đạt 2.067.284 tỷ đồng.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng đạt rất cao, với khoảng 8,1 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ.

Kỳ họp HĐND TP cuối năm sẽ chất vấn nhiều vấn đề nóng của TP.HCM hiện nay như an toàn thực phẩm, kẹt xe, chậm cấp sổ nhà...

Thành phố đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng. Đã có 670/838 dự án, khu đất vướng mắc, tồn đọng được xử lý, đạt tỷ lệ 80%. Nâng tổng mức đầu tư các dự án được tháo gỡ trên 804 nghìn tỷ đồng, với quy mô khoảng 16.200 ha.

TP.HCM lấy chủ đề phát triển kinh tế xã hội cho năm 2026 là "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển TP.HCM".

Hai kịch bản tăng trưởng của năm mới được UBND TP.HCM xây dựng. Trong đó kịch bản cơ sở với mức tăng trưởng GRDP từ 8,5 - 9%.

Kịch bản phấn đấu sẽ tăng 9,5%; GRDP theo giá thực tế khoảng 3.412 nghìn tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 USD...

Tổng thu ngân sách năm 2026 phấn đấu đạt trên 805.000 tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt 11 tỷ USD.

Đẩy mạnh đầu tư công thúc đẩy đầu tư tư, TP.HCM phấn đấu năm 2026 tăng trưởng 9,5-10%.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM cho biết trong điều kiện cơ chế Nghị quyết 98 sửa đổi phát huy tác dụng sớm, được các nhà đầu tư chiến lược ủng hộ, tăng trưởng của TP sẽ ở mức 10%, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Chính phủ.

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong điều kiện mới, TP.HCM cũng thực hiện các chỉ tiêu an sinh xã hội do Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra, như người dân được khám sức khỏe định kỳ, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95%.

Đến cuối năm 2026, TP.HCM phấn đấu có 25.287 căn hộ nhà ở xã hội; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 27,69 m²/người.

TP cũng sẽ hoàn thành việc di dời, giải tỏa 1.900 căn nhà tạm bợ, nhà ven kênh rạch trong năm 2026.

Đề án TOD và kế hoạch khai thác quỹ đất để tăng cường nguồn thu từ đất được đẩy mạnh từ năm 2026.