Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) được chấp thuận đầu tư KCN Minh Hưng III hơn 483ha, VĐT gần 2.300 tỷ đồng

Ngày 4/3/2025, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP đã nhận được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Minh Hưng III giai đoạn 2 (phân kỳ 1) tại tỉnh Bình Phước.

Chủ đầu tư là CTCP KCN Cao su Bình Long (Do Tập đoàn nắm giữ tỷ lệ lợi ích 57,09%, tỷ lệ biểu quyết 78,89%). Quy mô dự án 483,4ha, tổng vốn đầu tư 2.282 tỷ đồng. Thời hạn đầu tư từ ngày có quyết định đến 14/7/2058.

Trước đó, Tập đoàn cũng vừa được chấp thuận đầu tư tại dự án KCN Bắc Đồng Phú và Rạch Bắp. Chi tiết từng dự án:

+ dự án Bắc Đồng Phú được thực hiện tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và xã Tiến Hưng, Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với quy mô sử dụng đất 317 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án 1.360 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 204 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất. Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày 16/1/2025 đến ngày 23/11/2059.

+ dự án Rạch Bắp mở rộng có quy mô 360 ha với tổng vốn đầu tư 1.035 tỷ đồng do CTCP Công nghiệp An Điền làm chủ đầu tư. Hiện, Tập đoàn đang chi phối 92,67% tỷ lệ lợi ích tại An Điền.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư đến ngày 13/12/2055. Dự án được áp dụng các cơ chế ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với việc đang vận hành 16 khu công nghiệp có tổng diện tích đất hơn 6.500 ha, Cao su Việt Nam hiện là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các khu công nghiệp của Cao su Việt Nam đạt 73% và hiện còn khoảng 1.260 ha đất thương phẩm, sẵn sàng cho khai thác.

Tập đoàn cũng được phê duyệt chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp với tổng diện tích là gần 23.500 ha, hiện đang triển khai gần 11.000 ha tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.