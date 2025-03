Tập đoàn của nữ đại gia đứng đầu danh sách nợ thuế

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tháng 2.

Cụ thể, tính đến ngày 24/2, có 55 công ty hoạt động trên địa bàn còn nợ thuế và các khoản thu khác với số tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Trong số 55 công ty nợ thuế, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức dẫn đầu danh sách với số tiền nợ là hơn 1.000 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách nợ thuế là Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (địa chỉ số 2A, đường Lê Mao, phường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An) với số tiền nợ thuế là hơn 1.080 tỷ đồng.

Đứng thứ 2 danh sách là Công ty CP 482 (địa chỉ khối 5, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) với số tiền nợ thuế lên đến 27,6 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là Công ty TNHH Xuân Quỳnh (địa chỉ xóm 16, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) với số tiền nợ thuế là hơn 22,2 tỷ đồng.

Công ty CP Tư vấn và xây dựng công trình Miền Trung (số 104 đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh) và Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng & xây lắp thương mại BMC (quận 1, TP HCM) cùng có số tiền nợ thuế là hơn 13 tỷ đồng. Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (địa chỉ tòa nhà Dầu khí, TP. Vinh, Nghệ An) và Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An có số tiền nợ thuế là xấp xỉ 12 tỷ đồng.

23 công ty khác có số tiền nợ thuế thấp nhất từ 1 tỷ đồng đến 11,7 tỷ đồng. 25 công ty còn lại nợ thuế dưới 1 tỷ đồng.

Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung Bộ của Tập đoàn Thiên Minh Đức đi vào hoạt động từ năm 2019.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập và hoạt động từ năm 2001 với một hệ sinh thái gồm nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty là bà Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối với 77,15%

Trước đó vào năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về việc Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế BVMT; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp. Do đó, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Ngày 17/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can. Trong đó, công an bắt tạm giam bà Chu Thị Thành và 4 thuộc cấp khác. Vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.