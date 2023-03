Tập đoàn GAC thành lập văn phòng đầu tiên tại Việt Nam

Văn phòng, sẽ được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ hỗ trợ khách hàng tiếp cận các cảng dọc theo sông Sài Gòn và cung cấp một danh mục tích hợp các dịch vụ tàu biển, logistics và vận tải biển cho nhiều lĩnh vực, bao gồm hàng rời khô và lỏng, tàu liner, hàng tiêu dùng nhanh và năng lượng ngoài khơi.



"Chúng tôi đã hoạt động tích cực tại Việt Nam trong nhiều năm thông qua công việc với các đối tác và đại lý địa phương, nhưng bây giờ là lúc thích hợp để thành lập văn phòng hoạt động của riêng chúng tôi tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa mạng lưới toàn cầu của GAC với sự hiện diện mạnh mẽ tại địa phương và thực lực của SME Logistics sẽ đánh dấu một chương mới để chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn và thực hiện chiến lược của họ," ông Daniel Nordberg, Phó Chủ tịch Tập đoàn GAC, Tiểu lục địa châu Á Thái Bình Dương & Ấn Độ cho biết.

Gia tăng nhu cầu trong khu vực

Sự ra mắt văn phòng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các dịch vụ vận chuyển và logistics trong khu vực, cũng như tạo cơ hội hỗ trợ các hoạt động thăm dò, sản xuất và bảo trì cho các dự án trang trại điện gió ngoài khơi đang phát triển của Việt Nam.

"Văn phòng mới của chúng tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh cam kết của GAC Group trong việc phục vụ và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ở Đông Nam Á, cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương rộng lớn hơn, tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong một số lĩnh vực, bao gồm cả ngành năng lượng ngoài khơi," Daniel nói thêm.

Sau khi thành lập văn phòng mới tại Trung Quốc vào tháng 11 năm 2022, sự ra đời của văn phòng GAC tại Việt Nam nhằm hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và cung cấp các dịch vụ hoạt động ở nước ngoài. Văn phòng mới của GAC tại Việt Nam là văn phòng mới nhất trong số hơn 300 chi nhánh tại hơn 50 quốc gia với sự ngày càng mở rộng của Tập đoàn GAC, sử dụng khoảng 7.500 nhân viên trên toàn thế giới.

Một con hổ năng lượng đang trỗi dậy

Việc bắt đầu dấu ấn của GAC tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang trải qua cuộc cách mạng năng lượng tái tạo với mục tiêu phát thải bằng không vào năm 2050. Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng khả năng phát điện gió lên khoảng 30% vào năm 2050, tăng từ 5% hiện tại, với hơn 120 dự án trang trại điện gió ngoài khơi hiện đang được lên kế hoạch xây dựng.

"Việc thúc đẩy năng lượng tái tạo là trọng tâm chính của GAC. Chúng tôi hiện đang tận dụng kinh nghiệm được đúc kết qua hàng thập kỷ của mình trong các dự án phát triển ngoài khơi, bao gồm cả các dự án điện gió ngoài khơi, để tăng cường hỗ trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và được thiết lập để đóng một vai trò quan trọng trong hành trình phát thải bằng không của Việt Nam", ông Erland Ebbersten, Phó Chủ tịch Tập đoàn GAC, Hàng hải và Năng lượng cho biết.

Về tập đoàn GAC

GAC là nhà cung cấp toàn cầu về các dịch vụ vận chuyển, logistics và hàng hải tích hợp. Nhấn mạnh hiệu suất đẳng cấp thế giới, cách tiếp cận lâu dài, đổi mới, đạo đức và sự tiếp xúc mạnh mẽ của con người, GAC cung cấp một danh mục đầu tư linh hoạt và giá trị gia tăng để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu chiến lược của họ.

Được thành lập từ năm 1956, tập đoàn tư nhân sử dụng hơn 7.500 nhân viên tại hơn 300 văn phòng trên toàn thế giới.

Subscribe to HOT PORT NEWS for daily email updates on ports around the world. Follow GAC Group on social media: Facebook | LinkedIn | Instagram

Về tập đoàn SME Logistics

Được thành lập vào năm 2006, SME Logistics Holding là một trong những công ty giao nhận vận tải quốc tế, dự án logistics và đại lý tàu biển hàng đầu cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí trên khắp Việt Nam, Lào và Đông Dương.