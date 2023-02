Tập đoàn ITL nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022”

Bên cạnh đó, ITL luôn đặt nhân viên là trung tâm trong mọi hoạt động với chiến lược "Employee Centric", xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sự sáng tạo và tạo cơ hội phát triển sự nghiệp công bằng cho tất cả thành viên.



Những nỗ lực của công ty về phát triển nguồn nhân lực đã được ghi nhận và khẳng định với giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022" (Best Companies To Work For In Asia 2022) do Tạp chí HR Asia bình chọn. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên ITL tham gia giải thưởng danh giá này và đã xuất sắc dành chiến thắng, góp tên vào "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022".

Có thể nói, điều quan trọng góp phần nên thành công của ITL là một đội ngũ đồng lòng, chuyên môn vững vàng, chia sẻ DNA "No Pain No Gain" và cùng nhìn một hướng.. Trong tiến trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, ITL luôn xác định nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng cốt lõi. Do đó, trong nhiều năm qua, công ty đã tập trung xây dựng trải nghiệm về môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để nguồn nhân lực phát huy tối đa sức mạnh. Các hoạt động gắn kết nhân sự chính là điểm tựa để doanh nghiệp linh hoạt thích nghi với các thách thức, vững vàng tiến về phía trước

Để tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng giai đoạn 2018 - 2024, bắt đầu từ 2017, ITL đã triển khai chương trình IPDP, phát triển tiềm năng nội bộ song song tái cấu trúc theo hướng "phẳng và gọn". Ngoài tinh gọn bộ máy quản trị và nâng cao năng lực, nhân viên ITL còn hướng đến "đa năng để đa nhiệm", gánh vác thêm công việc, trọng trách ngoài nhiệm vụ chính.

Nhân viên ITL luôn có ý thức tự học, tự đào tạo để vững chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Mỗi người có thể kiêm nhiệm, thuyên chuyển nhiều vị trí, tối ưu hiệu suất, tích lũy kinh nghiệm để có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Đồng thời, công ty liên tục củng cố vững chắc nền tảng nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ nhân viên, thông qua hệ thống đào tạo, huấn luyện,… nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn… cho từng cấp nhân viên.

Giải thưởng ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của ITL trong phát triển nguồn nhân lực.

Song song với hoạt động đào tạo, ITL còn chú trọng tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và được đào tạo chuyên nghiệp; Xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ bên cạnh đầu tư vào nguồn lực đội ngũ nhân viên tiềm năng nội bộ; Tạo sự gắn kết giữa nhân viên thông qua văn hóa doanh nghiệp; Gắn kết việc hoạt động kinh doanh & chia sẻ với cộng đồng qua các hoạt động thiện nguyện (CSR).

Trong chiến lược về Nhân sự, ITL xây dựng gói phúc tổng thể (EVP – Employees Value Proposition) và đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhân viên luôn được cải thiện, nâng cao. Nhờ vào sự gắn kết chặt chẽ nên mỗi thành viên công ty đều sẵn sàng hỗ trợ nhau, nhìn cùng hướng với ban lãnh đạo, tin tưởng người dẫn đầu để tận hiến và cam kết bám trụ. Thành quả kinh doanh bứt phá ấn tượng của công ty trong giai đoạn bùng nổ dịch Covid-19 2020 – 2021 và tăng trưởng 20% của năm 2022 đã đến từ đội ngũ nhân sự vững mạnh và đồng lòng như vậy.

Đội ngũ ITL luôn gắn kết, đồng lòng nhìn về mục tiêu chung với tinh thần cam kết, cống hiến.

Giải thưởng danh giá "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022" một lần nữa đã khẳng định chiến lược phát triển đúng hướng của ITL và trở thành nền tảng vững chắc của công ty trên hành trình hướng đến khát vọng North Star – ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam và khu vực, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của ITL trên thị trường tuyển dụng, thu hút nhân tài.