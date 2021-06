Tập đoàn Richard đầu tư đa ngành để xây dựng những giá trị bền vững

Trong đầu tư, "trứng" ở đây đang muốn nói về nguồn lực của bạn (cơ sở vật chất, tài chính, tư duy,…). Còn "rổ" ở đây hiểu đơn giản là cơ hội. Warren Buffett đang muốn khuyên chúng ta: Hãy san sẻ năng lực của mình vào các cơ hội khác nhau. Đừng tập trung toàn bộ nguồn lực của mình vào một cơ hội duy nhất. Khi cơ hội đó không đi đúng với kỳ vọng, chúng ta phải đối mặt với rủi ro rất cao. Đầu tư tất nhiên phải có lợi nhuận, nhưng vẫn phải an toàn. Đó chính là quan điểm của Warren Buffett.



Hiểu rõ được thị trường, càng hiểu rõ được bản thân mình, ngày 26/06/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Richard đã chính thức được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực đầu tư – tài chính đa ngành.

Tập đoàn Richard đầu tư đa ngành và đa dạng hóa sản phẩm

Hiện tại, Richard Group đang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án bất động sản với vốn điều lệ hiện tại là 200 tỷ đồng. Trong 2 năm tới, Richard Group sẽ hoạt động thêm ở các lĩnh vực: Y tế - Giáo dục; Dịch vụ du lịch; Thương mại điện tử và Logistics. Dự kiến, ở quý IV/2021, số vốn điều lệ sẽ đưa lên thành 6.000 tỷ đồng. Quyết định này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho các Nhà đầu tư.

Richard Group quyết lựa chọn chia sẻ nguồn lực của mình để mang đến những giá trị phát triển bền vững. "Phát triển bền vững" hiểu đơn giản là đầu tư sinh lợi. Nhưng vẫn đảm bảo được an toàn dài hạn cho các Nhà đầu tư.

Nhờ hoạt động đa ngành, nên tùy từng thời điểm khác nhau của thị trường, Richard Group có thể phân bổ nguồn lực sao cho hợp lý. Tập đoàn dễ dàng tham gia vào đầu tư khi nhìn thấy cơ hội hay cũng san sẻ được những rủi ro khi nhìn thấy được thách thức. Đó là điều mà các doanh nghiệp phát triển theo ngành đơn lẻ sẽ khó linh động chuyển đổi.

Không chỉ phát triển theo chiều rộng, Richard Group cũng chú trọng phát triển theo chiều sâu. Tính đa dạng ở đây thể hiện rõ qua danh mục sản phẩm. Chúng tôi cung cấp gần như đầy đủ các sản phẩm trong các ngành mà chúng tôi tham gia.

Cụ thể, đối với bất động sản, tập đoàn hướng tới tất cả các loại hình: bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp,… Riêng đối với mỗi loại bất động sản, chúng tôi cũng cung cấp rất nhiều phân khúc từ trung, cao cấp đến siêu cao cấp. Các dự án sắp tới của Richard Group trải dài ở các tỉnh thành như: TP. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Lâm Đồng,…Ngoài là đầu tư sinh lời, đó còn là mong muốn giải quyết được nhu cầu về nhà ở, du lịch cho các đô thị đông dân và các đô thị "vệ tinh" lân cận.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một hệ sinh thái Richard. Các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái này sẽ cùng hỗ trợ, phát triển. Mỗi niềm tin mà khách hàng, đối tác trao tới cho Richard sẽ là những "trái ngọt" sau này.

"Vì cộng đồng" Richard Group phải thành công.

Sứ mệnh của mỗi doanh nghiệp ngoài phát triển kinh tế. Song song, đó là sứ mệnh "Vì cộng đồng". Mặt bằng chung, người dân Việt Nam ta còn rất nhiều khó khăn. Ở những thành phố xa hoa, đâu đó chúng ta vẫn còn thấy nhiều mảnh đời cơ cực. Họ phải nỗ lực từng ngày từng giờ đối mặt với miếng cơm manh áo. Trước những hình ảnh này, Richard Group có rất nhiều trăn trở. Vì thế, chúng tôi quyết định coi giá trị cộng đồng là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến.

Trong tất cả các mối quan tâm, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến trẻ em. Đó là thế hệ tiếp nối, là tương lai của đất nước sau này. Năm 2022, Richard Group sẽ bắt đầu dự án giáo dục đầu tiên – xây trường học. Trường học là "cái nôi" tri thức và ươm mầm cho các em sau này. Chúng tôi muốn trẻ em Việt Nam đều có cơ hội như nhau.

Đầu tư đa ngành chưa bao giờ là chuyện dễ dàng

Đầu tư đa ngành, yêu cầu chúng tôi phải là những người am hiểu thị trường, bản lĩnh. Đồng thời, phải có nguồn lực tài chính vững vàng.

Nhà đầu tư phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường. Việc nghiên cứu thị trường của 1 lĩnh vực đã khó. Việc nghiên cứu toàn bộ thị trường ở nhiều lĩnh vực càng khó hơn nữa. Richard Group đã dành rất nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu thị trường. Cụ thể là thị trường Việt Nam.

Trước vô số thông tin thị trường, nhà đầu tư phải biết chọn lọc, xử lý và có đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định. Đặc biệt, trong những thời khắc thị trường có biến động mạnh. Nhà đầu tư phải nhanh chóng đưa ra những quyết định mang tính chiến lược nhưng không được mắc sai lầm. Nếu nhà đầu tư thiếu độ nhạy, không định hướng rõ ràng, doanh nghiệp sẽ "bối rối" khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Từ đó dễ dàng dẫn đến những sự cố đầu tư.

Do vậy, "sân chơi" đa ngành hoàn toàn không phù hợp với các start up. Cuộc chơi này thuộc về những doanh nghiệp có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trên thương trường và tốt nhất là đã có ít nhất 1 lĩnh vực trụ cột.

Như vậy, "Don't put all your eggs in one basket" không phải luôn đúng. Chúng ta còn cần phải xem xét mình đang ở hoàn cảnh nào? Richard Group khẳng định: Chúng tôi hoàn toàn có đủ năng lực để bước vào cuộc chơi này.

Richard Group sẽ trở thành tập đoàn đầu tư – tài chính đa ngành hàng đầu Việt Nam và thực hiện sứ mệnh "Vì cộng đồng" của mình.