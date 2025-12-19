Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tập đoàn Thiên Long hoàn tất phát hành gần 8,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

19-12-2025 - 10:34 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 12/12/2025, Tập đoàn Thiên Long đã hoàn tất phân phối gần 8,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho 3.424 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức gần 965,3 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (MCK: TLG, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông của công ty.

Cụ thể, kết thúc đợt phát hành ngày 12/12/2025, Tập đoàn Thiên Long đã hoàn tất phân phối gần 8,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 3.424 cổ đông, còn lại 592 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 87,8 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Tập đoàn Thiên Long.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu của Tập đoàn Thiên Long sẽ tăng từ gần 87,8 triệu cổ phiếu lên hơn 96,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức gần 965,3 tỷ đồng.

Ngoài đợt phát hành cổ phiếu nêu trên, ngày 12/12/2025, Tập đoàn Thiên Long cũng đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 26/12/2025.

Với gần 87,8 triệu cổ phiếu TLG đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ước tính Tập đoàn Thiên Long sẽ phải chi khoảng gần 87,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức tiền mặt lần này.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Thiên Long đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc ghi nhận thông tin từ Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT)- cổ đông lớn nhất, sở hữu 46,82% vốn điều lệ của công ty.

Cụ thể, các cổ đông của TLAT đang trong quá trình đàm phán, thống nhất và ký kết giao dịch dự kiến với Tập đoàn KOKUYO- doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực văn phòng phẩm và nội thất văn phòng, để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của TLAT từ cổ đông TLAT cho Tập đoàn KOKUYO.

Bên cạnh quá trình thương thảo này, theo thông tin được Hội đồng Quản trị TLAT cung cấp, Tập đoàn KOKUYO dự kiến sẽ thực hiện chào mua công khai tới 18,19% cổ phiếu TLG theo quy định của pháp luật Việt Nam, hướng đến việc sở hữu khoảng 65,01% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Long.

PV

