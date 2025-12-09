Cú bẻ lái

Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) vừa thông báo sẽ thực hiện 2 giao dịch để mua Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) và biến doanh nghiệp này thành công ty con. Theo đó, Kokuyo sẽ chào mua hơn 57 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 65,01% vốn điều lệ TLG. Giá trị ước tính của thương vụ lên đến 27,6 tỷ Yên, tương đương 4.700 tỷ đồng.

Thiên Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 đạt 375 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ

Phía Thiên Long đã lên tiếng xác nhận thương vụ này và kỳ vọng sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín đến từ Nhật Bản sẽ giúp TLG mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa của TLG.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long tiền thân là cơ sở bút bi Thiên Long được thành lập năm 1981. Đến nay, Thiên Long đã trải qua nhiều mô hình hoạt động, từ công ty trách nhiệm hữu hạn đến niêm yết trên sàn chứng khoán. Hiện, sản phẩm của Thiên Long đã có mặt trên 34 tỉnh thành khắp cả nước, được xuất khẩu sang 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long hiện do ông Cô Gia Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đáng chú ý là trước khi TLG xác nhận Tập đoàn Kokuyo sẽ mua lại cổ phần, nội bộ Tập đoàn Thiên Long đã có sự chuyển giao thế hệ.

Cụ thể, vào tháng 4, hai người con của ông Cô Gia Thọ là ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh đã được bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Thiên Long, thay thế cho bà Trần Thái Như và bà Cô Ngân Bình (em của ông Cô Gia Thọ). Thời điểm đó, việc thay đổi nhân sự này được cho là chuyển biến của chuyển giao thế hệ ở Thiên Long.

Hiện ông Cô Gia Thọ đang nắm giữ trực tiếp hơn 5,7 triệu cổ phần TLG, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,56%. Ngoài ra, vợ ông Thọ là Trần Thái Như cũng đang nắm giữ 1,4% cổ phần tại TLG. Hai em gái của ông Thọ là Cô Cẩm Nguyệt và Cô Cẩm Bình cũng đang là thành viên Hội đồng quản trị TLG và nắm giữ cổ phần tại TLG. Gia đình đại gia Cô Gia Thọ đang trực tiếp và gián tiếp sở hữu 59,04% cổ phần tại TLG.

Ông Cô Gia Thọ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long. Ảnh: TLG.

Công ty CP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Thiên Long được thành lập tháng 10/2009. Tại thời điểm tháng 3/2014, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 400 tỷ đồng thuộc quyền kiểm soát của gia đình đại gia Cô Gia Thọ. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất được công bố vào tháng 6/2022, ông Cô Gia Thọ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ và cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Làm ăn thế nào?

Báo cáo tài chính quý III năm nay ghi nhận doanh thu TLG đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong kỳ, chi phí bán hàng tăng mạnh từ 190 tỷ đồng lên hơn 415 tỷ đồng đã ăn mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Kết quả, TLG ghi nhận lợi nhuận thuần chỉ còn 97 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận hơn 112 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm từ hơn 91 tỷ đồng còn gần 76 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu TLG ở mức gần 3.240 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 375 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ. Như vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 77% chỉ tiêu doanh thu và gần 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025.

Kết thúc quý 3, TLG có tổng tài sản hơn 3.790 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 2.550 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 1.240 tỷ đồng - chủ yếu là nợ ngắn hạn với gần 1.220 tỷ đồng.

Thiên Long đang nắm hơn 75% vốn điều lệ của chuỗi nhà sách Phương Nam.

Theo giải trình từ Thiên Long, kết quả doanh thu tăng trưởng nhờ xuất khẩu tăng 59 tỷ đồng so với cùng kỳ sau khi doanh nghiệp thích ứng tốt và giải quyết khó khăn trong 6 tháng đầu năm tại một số quốc gia chủ lực.

Nhìn vào kết quả kinh doanh từ 2006 đến nay của Thiên Long có thể thấy doanh nghiệp này duy trì tăng trưởng liên tục, trừ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Đến năm 2022, doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng và lập kỷ lục doanh thu hơn 3.770 tỷ đồng cùng lợi nhuận 460 tỷ đồng vào năm 2024.

Đáng chú ý, hồi tháng 5, Thiên Long đã công bố nghị quyết thông qua kế hoạch để công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam đầu tư vào Công ty CP Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC) - một doanh nghiệp cũng kinh doanh trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nhà sách... Phía Thiên Long nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC từ 3 nhóm cổ đông cá nhân. Số lượng cổ phiếu này chiếm hơn 75% vốn điều lệ của chủ chuỗi nhà sách Phương Nam.

Tân Lực Miền Nam cũng chính là đơn vị đứng ra thành lập Công ty CP Clever World - chủ quản chuỗi Clever Box (cửa hàng trải nghiệm thế giới đồ chơi sáng tạo, phụ kiện quà tặng, văn phòng phẩm) và thương hiệu chuỗi bán lẻ đồ chơi sáng tạo Peektoy.