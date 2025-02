Tập đoàn Thụy Điển muốn bỏ 1 tỷ USD xây nhà máy, Việt Nam tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực đang top 2 thế giới

Syre muốn xây nhà máy tại Bình Định

Mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định về dự án Tổ hợp sản xuất vải vóc công nghệ cao của Tập đoàn Syre (Thụy Điển).

Tập đoàn Syre đã được thành lập năm 2023 bởi Vargas Holding, một nhà đầu tư toàn cầu và Tập đoàn bán lẻ Thụy Điển H&M Group. Tập đoàn Syre hướng tới chuyển đổi chuỗi giá trị từ hệ thống tuyến tính sang hệ thống tuần hoàn bằng cách sử dụng chất thải dệt để tạo ra các sản phẩm polyester tuần hoàn chất lượng cao, nguyên liệu mới cho ngành may mặc, ô tô và nội thất.

Tập đoàn cam kết ứng dụng công nghệ hiện đại đối với dự án sản xuất tái chế sợi polyester. Hình minh họa bởi AI.

Syre có nhu cầu đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất vải vóc công nghệ cao tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A, Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với công suất 250.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 700 triệu - 1 tỷ USD.

Về dự án này, phía tập đoàn cam kết ứng dụng công nghệ hiện đại đối với dự án sản xuất tái chế sợi polyester, đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới về bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường của Việt Nam.

Tập đoàn chia sẻ, luôn ưu tiên thu gom nguồn nguyên liệu trong nước . Tuy nhiên, việc thu gom quần áo đã qua sử dụng tại Việt Nam vẫn chưa có cơ chế triển khai rõ ràng dù đang ngày càng được quan tâm. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong việc thu mua, phân loại và xử lý nguyên liệu để đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất của dự án.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, những đề xuất của Tập đoàn Syre đưa ra đều đáp ứng được động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới là đầu tư và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, vì thế Bộ Công Thương hoàn toàn ủng hộ dự án này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý, việc nhập khẩu tái chế vấn đề môi trường là quan trọng nhất, vì thế, Việt Nam rất quan tâm về những công nghệ mà Tập đoàn Syre áp dụng, trong quá trình sản xuất và các công đoạn tẩy, nhuộm, hấp, hoàn thiện sản phẩm, các công nghệ này cần bảo đảm sạch, an toàn cho môi trường, đáp ứng về việc xử lý nước thải và rác thải của dự án.

Theo thống kê, hiện nay, ngành thời trang thế giới sản xuất hơn 100 triệu tấn mỗi năm, phần lớn bị thải bỏ sau sử dụng. Chỉ 1% rác này được tái chế, phần còn lại trở thành gánh nặng lớn cho môi trường. Việc có một nhà máy hiện đại tái chế rác thải dệt may vừa tạo ra nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành, vừa giúp giải quyết vấn đề nan giải này. 

"Xanh hóa" lĩnh vực Việt Nam đứng top 2 thế giới

Năm 2024, kim ngạch ngành dệt may của Việt Nam đạt 44 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2023. Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu hàng dệt may , sau Trung Quốc và vượt lên Bangladesh. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, năm 2025 ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 47 - 48 tỷ USD.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8%. Ba động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Riêng với xuất khẩu, dệt may là một lĩnh vực quan trọng đóng góp vào tổng kim ngạch của cả nước. Để thúc đẩy sự phát triển của ngành, việc ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, mô hình sản xuất tuần hoàn... là yêu cầu bắt buộc. 

Lãnh đạo Bộ Công Thương đã nhấn mạnh quan điểm này trong buổi làm việc với Tập đoàn Syre. Bên cạnh việc lưu ý các vấn đề môi trường, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm đến việc lan tỏa tới các doanh nghiệp trong nước để tạo thành chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ có thể nội địa hóa hoặc kết nối các doanh nghiệp trong nước để cùng thực hiện mục tiêu của dự án.