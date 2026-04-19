Tập thể dục sáng hay tối tốt hơn? Phát hiện bất ngờ từ nghiên cứu mới

Một nghiên cứu cho thấy mỗi người đều có “thời điểm tập luyện lý tưởng” riêng – có người đạt hiệu quả tốt nhất từ 8h đến 11h sáng, trong khi người khác lại hưởng lợi nhiều hơn khi tập từ 18h đến 21h tối.

Các nghiên cứu cho thấy việc tập thể dục vào thời điểm phù hợp với cơ thể có thể là chìa khóa giúp giảm nguy cơ đau tim.

Các nhà khoa học đã xem xét vai trò của nhịp sinh học (circadian rhythm) cũng như việc một người thuộc kiểu “dậy sớm” hay “cú đêm”. Kết quả thử nghiệm cho thấy tập luyện đúng thời điểm phù hợp với cơ thể giúp cải thiện nhiều chỉ số sức khỏe tim mạch, đặc biệt là huyết áp và chất lượng giấc ngủ.

Các chuyên gia cho biết phát hiện này, được công bố trên tạp chí Open Heart, cho thấy hệ thống y tế có thể tiến hành xét nghiệm di truyền cho bệnh nhân tim mạch để tư vấn nên tập vào buổi sáng hay buổi tối.

Tiến sĩ Rajiv Sankaranarayanan, thuộc Hiệp hội Tim mạch Anh, cho biết: “Từ góc độ Vương quốc Anh, phát hiện của nghiên cứu này rất quan trọng đối với tim mạch dự phòng, nơi cần những biện pháp can thiệp có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí. Việc đưa đánh giá kiểu nhịp sinh học vào tư vấn lối sống có thể cải thiện sự tuân thủ và kết quả điều trị, đặc biệt ở bệnh nhân tăng huyết áp hoặc có nguy cơ chuyển hóa tim mạch.”

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Anh và Pakistan thực hiện đã phân tích nhịp sinh học của 150 người trung niên từ 40 đến 60 tuổi, tất cả đều có ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, béo phì hoặc ít vận động. Người tham gia điền bảng câu hỏi chi tiết về lối sống và được đo nhiệt độ cơ thể liên tục trong 48 giờ.

Sau đó, họ được chia ngẫu nhiên vào các nhóm tập luyện phù hợp hoặc không phù hợp với nhịp sinh học của mình, với lịch tập từ 8h–11h sáng hoặc 18h–21h tối. Các chỉ số như huyết áp và đường huyết lúc đói được đo trước khi thử nghiệm và sau ba ngày. Kết quả cho thấy các yếu tố nguy cơ tim mạch, thể lực và chất lượng giấc ngủ đều cải thiện ở cả hai nhóm sau 12 tuần.

Tuy nhiên, mức cải thiện rõ rệt hơn ở nhóm tập đúng thời điểm phù hợp với nhịp sinh học – ví dụ người “dậy sớm” tập vào buổi sáng. Nhóm này ghi nhận huyết áp giảm nhiều hơn, cùng với sự cải thiện tốt hơn về nhịp tim, khả năng vận động và giấc ngủ.

Các nhà nghiên cứu cho biết tập luyện vào thời điểm phù hợp với cơ thể giúp cơ và mô mỡ hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm tình trạng viêm có hại trong cơ thể. Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Arsalan Tariq từ Đại học Lahore (Pakistan), cho biết: “Việc áp dụng nguyên tắc ‘chrono-exercise’ – tức là lên lịch tập luyện theo đồng hồ sinh học cá nhân – có thể mở ra một hướng tiếp cận mới và hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.”

Nghiên cứu này được công bố sau khi Mirror đưa tin về một nghiên cứu trước đó cho thấy những người vận động thể chất thường xuyên có nguy cơ tử vong thấp hơn do nhiều nguyên nhân, bao gồm bệnh tim, đột quỵ và ung thư.

Các chuyên gia phân tích 85 nghiên cứu về lợi ích của việc vận động cho biết kết quả cho thấy không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập luyện.

Bài tổng quan đăng trên British Journal of Sports Medicine cho thấy những người duy trì hoạt động thể chất đều đặn suốt cuộc đời có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn từ 30% đến 40%. Ngay cả những người chuyển từ lối sống ít vận động sang năng động hơn cũng giảm 22% nguy cơ tử vong so với những người vẫn duy trì lối sống ít vận động.